MicroMan oficjalnie zapowiedziany. Niezwykła gra akcji trafi na PC i konsole

MicroMan to nowa gra łącząca przygodę, akcję i survival, która pozwoli spojrzeć na ludzki świat z całkiem nowej perspektywy. Jak zapowiadają twórcy z polskiego Glob Games Studio, tytuł zaoferuje mocno zróżnicowaną rozgrywkę oraz szaloną i pełną humoru historię. Datę premiery na PC zaplanowano na II połowę 2021 r., a później MicroMan ma trafić również na Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series X.

MicroMan to nowy projekt warszawskiego Glob Games Studio, które będzie także wydawcą gry.

Gra powstaje z myślą o rozgrywce jednoosobowej. Tytuł ma połączyć w sobie m.in. elementy przygodowej gry akcji, zręcznościówki i survivalu. Główny bohater to pracownik laboratorium, który w efekcie nieszczęśliwego incydentu wpada do eksperymentalnej kapsuły redukcyjnej i zostaje pomniejszony do rozmiarów niewielkiego owada.

Prawie każdy myślał czasem w młodości o tym, by stać się już większym i dorosłym. Fascynująca mogłaby być jednak także sytuacja odwrotna. Taki motyw wykorzystał już blisko 200 lat Jonathan Swift w Podróżach Guliwera, gdzie główny bohater trafia do krainy olbrzymów. W czasach bardziej współczesnych powstał też np. komiksowy Ant-Man czy film Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. MicroMan jest oczywiście inspirowany m.in. tymi dziełami, ale jednocześnie będzie czymś całkiem nowym i unikalnym w branży gier – mówi wiceprezes Glob Games Studio, Karol Marcinkowski.

Celem gracza będzie znalezienie sposobu na powrót do normalnej wielkości. Jak tłumaczą twórcy, droga do tego nie będzie łatwa i krótka, a sama rozgrywka ma być mocno zróżnicowana oraz obejmować wiele ciekawych i zaskakujących elementów. Nie zabraknie starć z potężnymi przeciwnikami (m.in. mrówki, żaby i jeże), nietypowych środków transportu (np. motyl), myślenia nad pokonaniem przeszkód i dbania o siły witalne bohatera. Zapowiedziano też możliwości podejmowania decyzji, które wpłyną bezpośrednio na rozgrywkę.

„Nasza nowa gra pozwoli na spojrzenie na ludzki świat z całkiem nowej perspektywy. MicroMan będzie musiał zmierzyć się z przeciwnościami, o jakich nawet nie pomyślałby przeciętny człowiek. Szykujemy dla graczy zaskakującą i dynamiczną przygodę, która będzie przy tym mocno zróżnicowana. Przyjdzie nam więc np. walczyć ze szczurami, uciekać przed jeżem, szukać sposobu na dostanie się do autobusu czy unikać zgniecenia przez ludzkie nogi. A to tylko fragmenty tego, co zaoferuje MicroMan. Wszystko to w stylowej oprawie audiowizualnej i ze sporą dawką dobrego humoru” – dodaje Karol Marcinkowski.

MicroMan – główne cechy:

szalona historia, dynamiczna przygoda;

miejska dżungla w całkiem nowej perspektywie;

dużo humoru;

niespodziewane zagrożenia (np. mrówki, jeże i szczury);

walka o przetrwanie;

nietypowe środki transportu (np. motyl i deskorolka);

stylowa oprawa audiowizualna.

MicroMan zadebiutuje na PC (Steam) w II połowie 2021 r. Później tytuł zostanie wydany także na Nintendo Switch, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe