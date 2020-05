Microsoft zaprasza na prezentację nowych gier!

Ta prezentacja będzie dotyczyć wyłącznie gier zewnętrznych wydawców, własne gry Microsoft pokaże dopiero na kolejnej imprezie, zaplanowanej na lato. Co nie znaczy, że nie pojawi się nic ciekawego, dlatego że to właśnie w tym Inside Xbox po raz pierwszy zobaczymy fragmenty gameplayu z nadchodzącego Assassin’s Creed Valhalla w wydaniu next-genowym na Xbox Series X. Wcześniej otrzymaliśmy zwiastun filmowy gry.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020