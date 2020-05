Minecraft Dungeons ma w sobie coś, co spodoba się fanom Diablo II

Nowa gra studia odpowiedzialnego za Minecraft będzie zawierać odwołanie do sekretnego poziomu z jednej z najlepszych gier ARPG – Diablo II. Minecraft Dungeons, bo tak nazywa się spin-off popularnego uniwersum, dzieli więc ze wspomnianą grą nie tylko gatunek.

Diablo II dla niektórych to najlepsza gra w ogóle. Mając na uwadze wywierany przez nią wpływ na wszystkie inne powstające tytuły, trudno dziwić się takim opiniom. Każdy znany hack’n’slash wziął sobie tę grę za wzór. Poza fundamentalnymi rozwiązaniami w rozgrywce ujmowała w niej także atmosfera i fabuła. Ale było coś jeszcze – krowi poziom.

Był to poziom wypełniony wrogimi krowami wyposażonymi w broń drzewcową. Wśród nich znajdował się także Krowi Król. Samo miejsce, do którego trzeba było dostać się przez portal stworzony za pomocą paru przedmiotów, było najpopularniejszym w rozwijaniu swojej postaci. Do czasu, aż twórcy nie zdecydowali się wprowadzić tam paru zmian. Mimo to krowi poziom stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Diablo II, do którego odwołania w innych grach wideo nie zdają się mieć końca. Takie znalazło się nawet w Minecraft Dungeons.

Jak podaje portal Lords of Gaming krowi poziom w Minecraft Dungeons ma być jednym z wielu ukrytych poziomów w grze. Tam, podobnie jak w Diablo II, czekają na gracza złowrogie krowy, tym razem jednak bez broni, a pokryte przez grzyby. Najprawdopodobniej sekret przeznaczono dla tych, którzy grę ukończyli i chcą ją kontynuować już na lepiej rozwiniętych postaciach.

To nie jest jedyna gra, w której umieszczono taki easter egg. Krowi poziom pojawiał się również w innych grach Blizzarda. Polskie Regalia: Of Men and Monarchs zaś informuje na jednym z ekranów wczytywania, że nie ma w sobie żadnego sekretnego krowiego poziomu. Czyżby?

Minecraft Dungeons będzie mieć swoją premierę już jutro (tj. 26 maja) i trafi na komputery PC oraz konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra przeniesie nas do świata fantasy, gdzie wcielimy się jedną z czterech postaci i będziemy przemierzać tytułowe lochy zdobywając coraz lepszy ekwipunek. Jej zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe