Najnowsza aktualizacja do War Thunder

Gaijin Entertainment ogłasza premierę dużej aktualizacji swojej militarnej gry akcji War Thunder zatytułowanej Północny Wiatr do. Wprowadza ona szwedzkie lotnictwo, pierwsze dwa szwedzkie czołgi oraz nawiązującą do skandynawskich krajobrazów lokację dla bitew morskich. Jak zawsze, aktualizacja oznacza także dodanie kilkunastu nowych maszyn dla wszystkich nacji, np. pierwszy południowoafrykański pojazd opancerzony – Rooikat Mk.1D czy niemiecki ciężki krążownik Admirał Graf Spee. Najnowsza aktualizacja upiększa również szatę graficzną War Thunder. Dzięki zastosowaniu globalnego systemu oświetlenia wykorzystującego Ray Tracing, stała się ona jeszcze bardziej realistyczna, poprzez nadanie właściwości fizycznych iskrom oraz obsłudze technologii HDR.

Autorski globalny system oświetlenia wykorzystujący Ray Tracing został zaprezentowany przez Gaijin Entertainment podczas NVIDIA GeForce RTX Launch Event na targach Gamescom 2018. Umożliwia on skalowalne, liczone w czasie rzeczywistym, globalne oświetlenie dla dużych scen i został już zaimplementowany w innej grze wydanej przez Gaijin Entertainment – Cuisine Royale. Aktualizacja Północny wiatr wprowadza tę technologię do War Thunder na platformie PC (dla posiadaczy NVIDIA GeForce RTX lub na przynajmniej średnich ustawieniach graficznych korzystając z dowolnej karty graficznej kompatybilnej z DirectX 11) oraz Xbox One. Technologia globalnego oświetlenia wykorzystująca Ray Tracing sprawia, że oświetlenie w grze jest bardziej realistyczne, naturalne oraz dostosowane do pory dnia i warunków atmosferycznych panujących na mapie. System reaguje w czasie rzeczywistym na zdarzenia takie jak eksplozje czy zniszczenia obiektów i dostosowuje cienie bez zauważalnego wpływu na wydajność samej gry. Gracze PC-towi oraz posiadacze Xbox One mogą korzystać też z technologii HDR wprowadzającej do gry usprawnienia w wyświetlaniu cieni, źródeł światła oraz lepszej jakości kolorów.

Szwecja to jeden z niewielu krajów świata stale produkujący nowoczesne uzbrojenie nie odbiegające jakością od broni światowych mocarstw. Drzewko szwedzkiego lotnictwa otwiera przedwojenny dwupłatowy myśliwiec J6B Jaktfalken II („białozór”) od Svenska Aero AB, a zamykają takie maszyny jak produkowany przez Saab potężny myśliwiec odrzutowy z lat 50. J32B Lansen. Dwa szwedzkie pojazdy naziemne dodane w aktualizacji to bezwieżowy czołg Strv 103 oraz eksperymentalne działo samobieżne SAV 20.12.48. Są to doskonałe przykłady niezwykłych maszyn, którymi będzie się charakteryzowało drzewko szwedzkich jednostek naziemnych nadchodzące w jednej z przyszłych aktualizacji.

Jak zapewne zauważyliście, War Thunder wprowadza coraz to większe okręty. Admirał Graf Spee, ciężki krążownik zwany też pancernikiem kieszonkowym. Odznacza się on potężnymi, potrójnymi 11 calowymi działami jest tego kolejnym przykładem i krokiem ku wprowadzeniu w przyszłości wyczekiwanych przez graczy pancerników.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe