Nosedive – recenzja gry planszowej ze świata Black Mirror!

Serial Netliksa Black Mirror przedstawia wizję nieodległej przyszłości, w której, najogólniej mówiąc, technologia rozwinęła się w kierunku niezbyt przyjaznym dla człowieka. Odcinek Nosedive przedstawiał świat, w którym media społecznościowe nie są tylko ułatwiającym życie dodatkiem, a platformą definiującą pozycję społeczną i decydującą o losie jednostki. Do tego wszędobylską i wpływająca na zachowania ludzi. Wystarczył jeden nieodpowiedni gest czy wpadka słowna, aby notowania leciały w dół. Wydawnictwo Rebel przeniosło realia serialu na kanwę gry planszowej, wspomagając fizyczne elementy elementami wirtualnymi.

Grę rozpoczynamy od umieszczenia na stole planszy, żetonów dodatkowego doświadczenia i pionków. W aplikacji wprowadzamy imiona i zdjęcia gracy, którym rozdajemy po pięć kart. Aplikacja przydziela każdemu punkty początkowe. Osoba posiadająca ich najwięcej otrzymuje status influencera i kładzie przed sobą odpowiedni znacznik. Kolejno gra składa się z dwóch faz.

Fazę stylu życia rozpoczyna influencer kładący żeton dodatkowego doświadczenia na znaczniku z „+”. Kolejno pobiera się z talii tyle kart, ilu jest graczy. Influencer, po zapoznaniu się z nimi, układa je zakryte pojedynczo na stole, odkrywając dwie z nich. Następnie, zaczynając od influencera, każdy gracz wykonuje ruch pionkiem na konkretne pola planszy i dobiera karty zgodne z ich treścią. Dalej układamy karty w stosy w sposób widoczny dla reszty graczy. Jest to niezbędne, aby uczestnicy gry widzieli kolor i ilość gwiazdek. W przypadku, jeśli gracz chce zająć pole, na którym znajduje się pionek innego gracza, musi wręczyć mu jedną kartę.

W fazie doświadczenia po trzech turach gracze wybierają jeden ze stosów kart. Za pośrednictwem aplikacji kolejno udostępniają sobie doświadczenia w tajemnicy przed pozostałymi. Liczba doświadczeń jest równa liczbie rozgrywających, chyba że któryś z nich w poprzedniej fazie zdobył dodatkowe doświadczenie. Gdy ostatni z graczy zakończy swą turę, przechodzimy do fazy oceniania. Gra jest wtedy otwarta, a aplikacja wskazuje kolejność. Na postawie polubień wyliczona zostaje nowa ocena dla graczy. Podobnie jak w serialu, istotniejsze są tu oceny graczy z wyższym statusem. Jeśli w pierwszej fazie pechowo trafiliśmy na kartę podwójnej straty, negatywne oceny się dublują.

Jak się ma sama rozgrywka do serialu? Autorzy gry przenieśli przedstawione realia w pomysłowy, a co ważniejsze rzetelny sposób. Mamy więc do bólu absurdalne czynniki mogące zdecydować o pozycji społecznej. Etos życia rodem z pisemek dla wymuskanych damulek i panów z wybujałym ego. No i pastelowo-koktajlową oprawę. Wszystko to sprawia, że Nosedive nie jest tylko tworem inspirowanym serialem, ale też wiernie oddaje jego klimat.

Nosedive jest ciekawą ścieżką dla gier planszowych. Związek popularnych seriali z planszówkami to szansa dotarcia tych drugich do zupełnie nowej grupy odbiorców. Choć wielu konserwatywnym graczom może nie podobać się użycie dodatkowej aplikacji, nieco burzącej typowo manualny klimat, to znacznie poszerza to możliwości gry. A w tym przypadku uwiarygodnia jej charakter i niesie za sobą ironiczny komentarz dla coraz bliższej serialowi rzeczywistości.

Grę do recenzji dostarczyła księgarnia internetowa Inverso.pl. Nosedive do kupienia dostępny jest tutaj.