Odeprzyj inwazję obcych i uczcij rocznicę urodzin Isaaka Asimova w nowej aktualizacji gry Star Conflict

StarGem Inc. i Gaijin Entertainment mają przyjemność ogłosić premierę dużej aktualizacji do Star Conflict zatytułowanej A New Threat. Cały układ gwiezdny został zaatakowany przez armadę złych obcych. Gracze muszą się zjednoczyć, aby powstrzymać to zagrożenie. Aktualizacja obejmuje także nowy tryb pozwalający na ściganie się w kosmosie oraz wydarzenie New Foundation, które jest elementem obchodów setnej rocznicy urodzin Isaaka Asimova.

W nowych aktywnościach, takie jak nielegalne wyścigi statków gwiezdnych, polowanie na pirackie jednostki czy wydobywanie surowców z asteroid, można brać udział w trybie otwartej przestrzeni. Jedynym problemem jest to, że obcy czyhają w swoich statkach-matkach, żeby zepsuć wszystkim zabawę. Jeśli przejmą cały układ gwiezdny, ilość zasobów zostanie bardzo ograniczona, a świat Star Conflict, taki jak obecnie znamy, przestanie istnieć. Piloci muszą odeprzeć ten atak, wykonując specjalne misje podczas wydarzenia A New Threat. Gracze mogą także wziąć udział w eksperymentalnej potyczce Beetle in the Anthill, w której kontrolują niewielki statek obcych i w pojedynkę walczą z ogromnymi siłami nieprzyjaciela. Tryb ten jest dostępny tylko we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.

System Artuga to jedyna bezpieczna przystań w tej części galaktyki. Dlatego z okazji rocznicy urodzin pisarza Isaaka Asimova wystartowało wydarzenie o nazwie New Foundation. Do ukończenia jest aż 40 różnych poziomów, a zaliczenie każdego z nich gwarantuje otrzymanie jednej z nagród. Można zdobyć m.in. części do statków, fregatę Hammerhead, kosmiczny myśliwiec przechwytujący Marten i inne wartościowe nagrody. Część etapów dostępna jest dla wszystkich graczy. Aby jednak uzyskać dostęp do całego zestawu misji i nagród należy zakupić specjalną przepustkę.

Pełna lista zmian wprowadzonych w najnowszej aktualizacji dostępna jest na oficjalnej stronie Star Conflict: https://star-conflict.com/

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe