Outriders – co miesiąc będziemy dostawać nowe informacje o grze w specjalnych transmisjach!

Outriders otrzyma comiesięczne show, podczas którego gracze dowiedzą się więcej na temat nadchodzącej polskiej gry. Pierwsza z transmisji została zaplanowana na 28 maja i będzie można ją obejrzeć na platformie Twitch.

Ani E3, ani Gamescom nie odbędą się w najbliższym czasie ze względu na panującą sytuację na świecie. Ale nawet na to twórcy gier bezproblemowo odnajdują rozwiązanie. Square Enix we współpracy z ekipą odpowiedzialną za Outriders – People Can Fly, zorganizuje transmisje, które będą odbywać się każdego miesiąca w drodze do premiery gry. Pierwsza z nich zacznie się w czwartek 28 maja o godzinie 18:00 czasu polskiego. Zobaczymy ją na oficjalnym koncie Twitch Square Enix.

Niniejsza transmisja nr 1 o tytule ,,Built for the Core” przedstawi świeży materiał z rozgrywki. Wraz z nim zobaczymy areny i nowe moce. Oprócz tego zapoznamy się ze szczegółowymi informacjami na temat klas postaci. Deweloperzy zadbali także o update na temat prac nad grą, ale już teraz zdecydowali się co nieco powiedzieć. Oto wypowiedź Bartka Kmity, dyrektora kreatywnego w

People Can Fly:

Oczywiście, nastały obecnie dość nietypowe czasy, więc wszyscy dostosowujemy się najlepiej, jak potrafimy. Priorytetowo potraktowaliśmy bezpieczeństwo naszych ludzi, więc ponad 250 osób z naszego zespołu pracuje z domu i pozostaje zdrowa. Nadal ciężko pracujemy nad tworzeniem Outriders i wydaniem gry pod koniec 2020 roku. Po anulowaniu niektórych z największych branżowych wydarzeń roku szukaliśmy nowych sposobów udostępniania graczom wiadomości o Outriders. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić nowe szczegóły tego, nad czym będziemy pracować co miesiąc od tego momentu w Transmisjach Outriders.

Osadzona w uniwersum science fiction gra akcji twórców Bulletstorm, będzie mieć premierę w 2020 roku. Gra ma trafić na komputery PC, ale i konsole PS4 oraz Xbox One. Outriders pojawi się również na Xbox Series X i PlayStation 5. Tytuł pozwoli nam się wcielić w żołnierza, którego zadaniem będzie zneutralizować zagrożenie na nowej, obiecującej dla ludzkości planecie Enoch. Ta trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG pozwoli na rozgrywkę w pojedynkę, ale możemy do niej zaprosić jeszcze przyjaciół.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe