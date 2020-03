Playstiation 5 – długo wyczekiwana prezentacja już jutro!

Od momentu ujawnienia Xboxa One X w internecie aż wrzało od wszelkich teorii na temat tego, kiedy Sony postanowi wyjść z ukrycia. Oliwy do ognia dodawały patenty, które regularnie wyciekały do sieci. Zdążyliśmy już poznać przede wszystkim wygląd Dev Kita PS5, a także najprawdopodobniej oficjalny design kontrolera. Oczywiście tylko na suchych szkicach i fanowskich wizualizacjach. Wszystko jednak wskazuje na to, że już jutro, czyli 18.03.2020, zobaczymy konsolę nowej generacji od Sony w pełnej krasie!

Tomorrow at 4pm GMT, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.

— PlayStation UK (@PlayStationUK) March 17, 2020