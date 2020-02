Rekordowa wycena CD Projekt Red, to już drugi największy twórca gier w Europie

Jak informuje serwis Stockwatch – niespełna tydzień temu wycena CD Projekt RED przekroczyła 30 mld zł, plasując spółkę na piątym miejscu największych firm. Studio wyprzedziło w ten sposób Cyfrowy Polsat, PGNiG oraz bank ING. Chwilę później jednak kurs akcji wzrósł, wyciągając firmę na trzecie miejsce. Twórcy Wiedźmina wyprzedzili Orlen i obecnie ustępują jedynie państwowym gigantom: grupie PZU i PKO BP.

W skali rynku Europejskiego czyni go to drugim największym producentem gier. Pierwsze miejsce nieustępliwie zajmuje Ubisoft. Jednak twórcy Assassin’s Creed już mogą poczuć oddech Geralta na karku. Wartość francuskiego studia wynosi bowiem około 8,5-9,5 miliarda dolarów (w przeliczeniu mniej więcej 33,5-37,5 miliarda złotych). Jeżeli zatem premiera Cyberpunk 2077 odniesie spodziewany sukces, niewykluczone, że wywinduje polskiego producenta na pierwsze miejsce.

Jednocześnie CD Projekt RED poinformował, że sprzedaż Wiedźmina 3 na platformie Steam przekroczyła próg 50 milionów dolarów (w przeliczeniu około 198 milionów złotych). Wobec tego zgodnie z obecnymi warunkami Valve, dystrybutor będzie pobierał jedynie 20% procent prowizji.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020