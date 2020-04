Tajemniczy S.W.A.N. z nowym wideo z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu

W przyszłym roku gracze będą mogli sprawdzić nowy horror – S.W.A.N., którego fabuła nawiązuje do katastrofy w Czarnobylu i nieznanych chorób. Dla upamiętnienia 34. rocznicy wybuchu w elektrowni atomowej twórcy opublikowali specjalne wideo wprowadzające w świat gry. Jak informuje Art Games Studio S.A., premierę S.W.A.N. na PC zaplanowano na wiosnę 2021 r. Tytuł ma trafić też na Nintendo Switch.

Nad S.W.A.N. pracuje niezależne polskie studio Volframe. Wydawcą będzie Art Games Studio S.A., które powiększa liczbę zróżnicowanych i interesujących tytułów w swoim portfolio.

Nowa gra nawiązuje do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu (Ukraina), do której doszło 26 kwietnia 1986 r. Dla upamiętnienia 34. rocznicy tej tragedii twórcy opublikowali w sieci specjalne, stylizowane na materiał dokumentalny, wideo wprowadzające w świat gry. Co ciekawe, w polskiej wersji językowej filmu oraz samej gry narratorem jest znany lektor Mirosław Utta, którego głos można było wcześniej usłyszeć m.in. w grach z serii S.T.A.L.K.E.R.

„S.W.A.N. to intrygujący projekt, który wymyka się schematom. Jeśli mielibyśmy dokonać jakiejś klasyfikacji gatunkowej, to najlepszym określeniem byłby tutaj psychologiczny horror FPS z elementami gry logicznej i science fiction. Na graczy będzie czekać unikalna, pełna niepokojących i surrealistycznych elementów, historia nawiązująca zarówno do katastrofy w Czarnobylu, jak i fascynującego motywu nieznanych chorób” – mówi CEO Art Games Studio S.A., Jakub Bąk.

Nazwa gry to skrót, którego rozwinięcie oznacza Syndrome Without A Name i odnosi się bezpośrednio do nieznanych i bardzo rzadkich chorób. Gra przedstawi historię tajnego programu Instytutu S.W.A.N., zlokalizowanego w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Po katastrofie sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli, a w kolejnym roku grupa naukowców organizuje ekspedycję badawczo-ratunkową.

Jak zapowiadają twórcy, rozgrywka będzie koncentrować się przede wszystkim na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek, różnych interakcjach ze światem gry oraz odkrywaniu wątków fabularnych.

„Pomysł na grę powstał w oparciu o dwa rzeczywiste elementy, czyli katastrofę elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz choroby, które pozostają zagadką dla medycyny. Niepokojący świat, w jaki wejdą gracze, będzie więc czymś całkowicie unikalnym i jednocześnie fascynującym. Co ważne, S.W.A.N. powinien szczególnie mocno przypaść do gustu fanom gier z serii S.T.A.L.K.E.R., Silent Hill i Amnesia” – wyjaśnia założyciel studia Volframe i pomysłodawca gry, Przemysław Kostrzewa.

S.W.A.N. – główne cechy:

tajemnice Czarnobyla;

psychologiczny horror z elementami science fiction;

fascynująca historia;

rzadkie i nieznane choroby;

abstrakcyjne zagadki;

Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej;

klimatyczna oprawa audiowizualna.

Datę premiery S.W.A.N. na PC (Steam) zaplanowano na I kw. 2021 r. Gra ma pojawić się później także na Nintendo Switch.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe