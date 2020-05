The Ascent – 12-minutowy gameplay polskiej cyberpunkowej gry

Ostatnio jednym z ciekawszych projektów gatunku poprzedzających hit CD Projekt Red jest nowe dziełko studia Neon Giant.

Tym razem dostajemy trwający około 12 minut gameplay The Ascent, poznając szczegóły rozgrywki. A wygląda to naprawdę świetnie. Fani cyberpunkowych klimatów w tym roku powinni zatem mieć co robić.

The Ascent to RPG akcji, którego fabuła kręci się wokół świeżo upadłej wielkiej korporacji i gigantycznego chaosu, jaki wywołało to wydarzenie. Gracz będzie starał się przetrwać w całym tym tyglu i przy okazji dowiedzieć się, co w zasadzie doprowadziło do tak podbramkowej sytuacji. Gra będzie dostępna na Xbox One, Xbox Series X oraz oczywiście PC.

Źródło: Youtube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe