The Sims – „Pogrywaj z życiem” wraz z Adamem Zdrójkowskim i międzynarodowymi gwiazdami!

Poznajcie kampanię „Pogrywaj z życiem”, puść wodze wyobraźni w The Sims 4 i stwórz wyjątkowy świat Simów, który wyraża Ciebie!

Przez 20 lat twórcy The Sims z dumą zachęcali fanów do wyrażania siebie, zarówno w rzeczywistości, jak i w życiu wirtualnym. The Sims bez ustanku celebruje i zachęca graczy do pogrywania z życiem – od poszerzenia możliwości reprezentacji niebinarności płci i uhonorowania różnorodnych kultur z różnych zakątków świata aż po udział w zabawnych wyzwaniach związanych z mediami społecznościowymi.

Do najnowszej odsłony kampanii EA “Pogrywaj z życiem” dołączył Adam Zdrójkowski (Rodzinka.pl, The Voice of Poland), który namawia fanów do wyzwolenia kreatywności i radości w The Sims 4.

W kampanii obok Adama pojawiają się także międzynarodowe gwiazdy – brytyjski YouTuber i filmowiec Joe Sugg, niemiecka YouTuberka i aktywistka na rzecz społeczności LGBTQ+ Melina Sophie, francuski piosenkarz Bilal Hassani oraz amerykańska piosenkarka i aktorka Vanessa Hudgens! Razem pokażą jakie nieskończone możliwości czekają na graczy i jak mogą kreować niesamowite scenariusze dla tworzonych postaci.

W ramach kampanii powstały wzorowane na gwiazdach wyjątkowe Simy, które można pobrać ze strony The Sims oraz z galerii online w grze. Więcej informacji na temat kampanii „Pogrywaj z życiem” można znaleźć na oficjalnej stronie serii The Sims.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe