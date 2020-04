Total War: Shogun 2 za darmo!

Seria Total War od około dwóch dekad znakomicie trzyma się na rynku, tworząc kolejne znakomite produkcje.

Od wczoraj na Steamie aż do 1 maja możecie wzbogacić swoją kolekcję o Total War: Shogun 2 – grę z 2011 roku, która jest uważana za jedną z lepszych we franczyzie. Zdecydowanie warto. Oferta trwa aż do 1 maja.

Jest rok 1540, w Kraju Kwitnącej Wiśni to burzliwy okres, w którym fanatycznie oddani kodeksowi bushido samurajowie toczyli krwawe wojny. Jako wódz wielkiego klanu porwij do walki tysiące wojowników w celu zjednoczenia Japonii pod Twoim sztandarem. Błyskotliwie zarządzaj podległymi Ci prowincjami, pozyskuj fundusze na werbunek i utrzymanie wielkiej armii, wykorzystuj zabójców ninja by skrytobójczo eliminować swoich konkurentów, wykorzystuj zdolności dyplomatyczne by bezkrwawo realizować własne cele. Czy jesteś dostatecznie sprawnym dowódcą by wywalczyć sobie miano Shoguna?

