Warcraft III: Reforged – podano oficjalną datę premiery!

O wielkim powrocie kultowej gry strategicznej sprzed lat w nowej wersji trąbi się od dłuższego czasu. Teraz jednak wreszcie wiemy na pewno, kiedy się pojawi.

Warcraft III: Reforged to zremasterowana wersja podstawowej wersji tytułu, czyli Reign of Chaos, oraz znakomicie ocenianego dodatku – Frozen Throne. Wygląda na to, że produkcja została zapowiedziana oficjalnie na 28 stycznia 2020 roku. Pozostaje nam zatem półtora miesiąca na tę wielką szansę dla fanów, by powrócili do swojej ukochanej serii.

Pamiętajmy, że Warcraft III: Reforged to nie tylko unowocześniona grafika, ale także mnóstwo różnych usprawnień. Wersja standardowa jest do zamówienia za 29,99 euro, Spoils of War zaś – 39,99 euro.

Źródło: blizzard.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe