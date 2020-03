Premiera teledysku „kArmageDoom”! Zobacz klip zespołu Hunter, dedykowany premierze gry DOOM Eternal!

W dniu dzisiejszym swoją premierę ma teledysk – „kArmageDoom”, stworzony wspólnie z zespołem Hunter oraz Mania Studio, specjalnie z okazji zbliżającej się premiery gry DOOM Eternal. Piekielnie mocna muza dla wszystkich fanów ostrego grania i soczystych gitarowych riffów. Jeśli chcecie zobaczyć kulisy wideoklipu – zajrzyjcie na plan TUTAJ.

Zespół Hunter obchodzi obecnie XXXV-lecie swojej bogatej historii twórczej na polskiej scenie metalowej. Ciężkie gitarowe riffy połączone z poruszającymi, mocnymi a jednocześnie poetyckimi tekstami, porywające aranżacje instrumentalne oraz elementy muzyki filmowej to kluczowe cechy zespołu, który określa swoją muzykę jako soulmetal. Niezliczona ilość koncertów, w tym z największymi gwiazdami światowymi jak Metallica, Iron Maiden, Motorhead, Gojira czy Korn, do tego niezliczona ilość nagród, dwie złote płyty i cztery pokolenia wiernych fanów to wkład Huntera w historię polskiego metalu. Ich kolejny krok to „kArmageDoom”.

Gra DOOM Eternal ukaże się 20 marca 2020 roku na konsole PlayStation®4, Xbox One oraz komputery osobiste w pełnej polskiej i angielskiej wersji językowej.

To ostatni moment, aby skorzystać z wyjątkowej oferty przedsprzedażowej – do każdego zamówienia przedpremierowego DOOM Eternal dodawany jest pakiet Rip and Tear, który zawiera skórkę DOOT Revenant, nostalgiczną skórkę do strzelby i poziom mistrzowski „baza kultystów” oraz klasyczna gra DOOM 64 w wydaniu na PlayStation4, Xbox One oraz PC. Grę DOOM Eternal możesz zamówić na oficjalnej stronie wydawcy gry: https://bethesda.net/pl/game/doom