Zostań obrońcą Dziwnego Zachodu w nadchodzącej grze Western Sigil!

Mamy rok 1885, a na Dzikim Zachodzie rozpętało się piekło. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Wiecie – demony, szkielety i inne diabelskie stworzenia. I one tak sobie spacerują po niegdyś spokojnych ulicach Wadeville. Nie do pomyślenia! To nie jest już to samo miejsce, co kiedyś! Nieznana dotąd zaraza przedarła się na teren mieściny, a jedyną osobą, która rozumie całe zjawisko jest indiański wódz. Ujawnia on młodemu rewolwerowcowi, synowi lokalnego szeryfa, że to otwarty mistyczny portal jest źródłem całego spustoszenia, a jedynym sposobem na powstrzymanie chaosu jest zniszczenie magicznej pieczęci. Śpiesz się, kowboju. Dzika preria potrzebuje Twojej pomocy!