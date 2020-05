All-New Wolverine tom 4: Odporna – recenzja komiksu

Seria All-New Wolverine zdobyła serca polskich fanów. I na mnie pozytywne wrażenie zrobiła seria z Laurą Kinney, choć nie tak duże, jak Staruszek Logan. Tom Taylor zrobił wszystko, czego po nim oczekiwano. Tytuł nie jest przekombinowany, ma pewne konotacje z dawnymi przygodami Laury i samego Logana i wniósł świeży powiew w świat szponów z adamantium. All-New Wolverine tom 4: Odporna łapie niestety zadyszkę, a sam autor zdaje się tracić grunt pod nogami.

Na Ziemię spada kapsuła z obcym dzieckiem. Marvel nie uciekł się tutaj do stworzenia swojego Supermana, a rozpoczął inny ciekawy wątek. Otóż mały przybysz z kosmosu jest nosicielem śmiertelnego wirusa. Nie ma na niego leku i nawet najtęższe umysły nie potrafią rozgryźć jego natury. Co gorsza, jest on silnie zaraźliwy i zaczyna się rozprzestrzeniać. W samym centrum wydarzeń stoją Laura i Gabby, którym przyjdzie odgrywać odmienną niż dotąd rolę. Kolejny etap ich przygody to podróż do gwiazd u boku ekipy Star-Lorda.

W All-New Wolverine pojawiały się już team-upy i miejscami zaczynałem mieć ich dość. Tym razem Tom Taylor wspomógł Laurę i jej podopieczną pierw wsparciem w postaci Dakena, staruszka Logana i Deadpoola, a kolejno wymienionymi już Strażnikami Galaktyki. O ile pierwsza mieszanka postaci jest naprawdę ekscytująca, o tyle kosmiczna wycieczka to dla mnie za dużo. Jestem fanem tej części Marvela, ale siłowe łączenie jej z ziemskimi herosami jest zagrywką typowo pod publiczkę. Tym bardziej, że jest to wcielenie kosmicznych herosów nakreślone przez Gerry’ego Duggana, któremu za bardzo w krew weszła deadpoolowa stylistyka.

Superbohaterowie są świetnym nośnikiem niezobowiązującego, lekkiego humoru. Zwłaszcza tacy jak Deadpool czy Szop Rocket. W All-New Wolverine oprócz nich mamy jeszcze Gabby, która najogólniej mówiąc jest typem młodszej, zakręconej siostry. Przyjemnie jest czytać epizody z jej udziałem. Aż ciężko uwierzyć, że podobnie jak Laura jest ona Loganem w spódnicy… Ze wszystkich nieletnich postaci z okresu Marvel NOW! 2.0 Gabby jest naprawdę sensowną bohaterką.

All-New Wolverine tom 4: Odporna to momentami nadmiernie lekka, superbohaterska historia, która utrzymuje mimo to przyzwoity poziom. Liczyłem jednak na coś więcej. W podobnym czasie Jasonowi Aaronowi udało się nakreślić charakter damskiej Thor. Sam będąc sceptycznie do niej nastawiony, musiał przyznać, że był to trafiony pomysł. Nastawiony pozytywnie podszedłem tak do All-New Wolverine i początkowo było w porządku – sporo klasycznych rosomakowych motywów w nieco bardziej kobiecym wydaniu. W czwartym tomie autor nieco przedobrzył, zwłaszcza że w historii zarówno Logana, jak i X-23 pojawiają się ciekawsze wątki, które można pociągnąć dalej bez wypraw w kosmos.

Tytuł oryginalny: All-New Wolverine Vol.4: Immune

Scenariusz: Tom Taylor

Rysunki: Leonard Kirk

Tłumaczenie: Weronika Sztorc

Wydawca: Egmont 2020

Liczba stron: 136

Ocena: 65/100