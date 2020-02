Hrabstwo Harrow tom 7 – Nadchodzą mroczne czasy – recenzja komiksu

Hrabstwo Harrow ma się ku końcowi, a dzięki Mucha Comics dostaliśmy właśnie w ręce siódmy, czyli przedostatni tom horroru Cullena Bunna i Tylera Crooka. Można pomyśleć, że w tak zaawansowanym stadium seria spuści nieco z tonu i stanie się nudna i powtarzalna. Nic bardziej mylnego – Hrabstwo Harrow tom 7 – Nadchodzą mroczne czasy to jedna z najlepszych i najgwałtowniejszych odsłon całości.

O ile w poprzedniej części Emmy musiała stawić czoła Bernice, o tyle w najnowszym albumie jej uwaga w całości skupia się na złej siostrze bliźniaczce. Jak możecie się domyślać, pochowana głęboko pod ziemią Kammi nadal żyje, co zresztą zostało zajawione w albumie Inna magia. Kammi powstaje więc z martwych, bardziej krwiożercza i żądna zemsty niż zwykle, na łamach tomu dojdzie więc do długo wyczekiwanej, ostatecznej konfrontacji.

Będąc wcieleniem złej wiedźmy o imieniu Hester, Kammi dysponuje potężną mocą. Ma też za sobą rodzinę popleczników, z którą wprawdzie łączą ją nieco szorstkie stosunki, ale jej członkowie wyraźnie czują przed nią respekt. Kammi potrafi na przykład zmieniać swoją postać i burzyć budynki pstryknięciem palców. Jej powrót będzie zatem spektakularny i nie obejdzie się bez ofiar – co z kolei trafi w Emmy bezpośrednio w wyjątkowo dramatycznej, chwytającej za serce scenie.

Hrabstwo Harrow tom 7 – Nadchodzą mroczne czasy to idealna okazja dla Tylera Crooka, aby dać popis swojego kunsztu i udowodnić, że potrafi tworzyć niezwykle klimatyczne opowieści grozy. Tradycyjnie już wrażenie robi m.in. tytuł serii wkomponowany w elementy krajobrazu czy w przedmioty na rysunkach – to podobało mi się od zawsze i zastanawiam się, ile jeszcze pomysłów ma w zanadrzu rysownik. Znakomicie wypadają również krwawe sceny – a tych w niniejszym tomie nie brakuje. O ile poprzednia odsłona rezygnowała ze straszenia na rzecz magii, tak tom Nadchodzą mroczne czasy dobitnie przypomina, do jakiego gatunku należy kwalifikować Hrabstwo Harrow.

Z satysfakcję obserwuję, jaką drogę przeszła Emmy od pierwszego zeszytu aż do teraz. Młoda, niewinna, zahukana dziewczyna z tomu na tom coraz bardziej zdaje sobie sprawę ze swojej mocy. A przecież i ona ma swoich sojuszników w postaci potwornych stworzeń rodem z mrocznych baśni i legend. Tym razem, dotknięta dodatkowo rodzinną tragedią, Emmy nie zamierza odpuścić swoim przeciwnikom. Czy jednak cena za pokonanie wroga nie okaże się zbyt wysoka?

Hrabstwo Harrow tom 7 – Nadchodzą mroczne czasy pokazuje, że nawet na finiszu Bunn i Crook mają jeszcze sporo do opowiedzenia, a przede wszystkim do narysowania. Klimat tej opowieści robi się coraz mroczniejszy i brutalny, a historia wciąż jest prowadzona spójnie i konsekwentnie. O ile scenariusz jest dość przewidywalny, o tyle prace rysownika wciąż potrafią zaskoczyć umiejętnie wprowadzonym patentem. To sprawia, że przy panującym obecnie niedoborze horrorów, to właśnie wydawana przez Muchę seria stanowi jedną z najciekawszych propozycji.

Chociaż w niniejszym albumie dodatków było mniej, to jednak po odłożeniu komiksu na półkę z satysfakcją stwierdziłem, że mam za sobą błyskawiczną, ale bardzo dobrą lekturę. Przy poprzednich albumach zdarzało mi się dostrzec ślady zmęczenia materiału, ale Hrabstwo Harrow tom 7 – Nadchodzą mroczne czasy może być najlepszym z dotychczasowych tomów serii, nawet jeśli zadaje ciągle powtarzające się pytanie o to, jak daleko jest w stanie posunąć się dobra osoba, żeby zwalczyć zło. A będzie z kim walczyć, bo zakończenie tomu zapowiada naprawdę obiecujący finał, na który już ostrzę sobie ząbki.

Tytuł oryginalny: Harrow County Volume 7: Dark Times A’Coming

Scenariusz: Cullen Bunn

Rysunki: Tyler Crook

Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz

Wydawca: Mucha Comics 2020

Liczba stron: 112

Ocena: 85/100