Katalog Non Stop Comics w końcu online

Do sieci trafił dzisiaj długo wyczekiwany katalog wydawniczy Non Stop Comics na pierwszą połowę 2020 roku.

Obok zapowiedzi na styczeń, które siłą rzeczy zdążyliśmy już poznać, dowiadujemy się, że w lutym ukaże się m.in. długo wyczekiwana kontynuacja Nomen Omen, oryginalnej serii urban fantasy. W marcu do księgarni trafi nowy tytuł – Porcelana, fantastyczna baśń, na dodatek w twardej oprawie. W kwietniu doczekamy się kolejnej części Giant Days oraz dwóch nowości – PTSD, opowiadającej o powrocie do siebie po walce w niezbyt udanej wojnie, i The Black Holes, interesującą graficznie opowieść o zespole punkowym z fantastyczną nutą.

Maj także będzie stał pod znakiem nowości – na 5 planowanych tytułów, dwie to premiery. Dni, których nie znamy opowiadają o młodym mężczyźnie, który odkrywa, że dzieli ciało z inną osobą. Mercy to wielki powrót Mirki Andolfo, autorki Wbrew naturze – wyczekiwany ze względu na przepiękną kreskę artystki. W czerwcu z kolei czekają nas kontynuacje serii – także tych wydanych już w 2020.

Tradycyjnie już na ostatniej stronie dostajemy teaser nowości, które ukażą się nakładem NSC w kolejnym sezonie. Tym razem są to Something is killing the children, DIE oraz Perramus.

Pełen katalog możecie pobrać ze strony wydawnictwa.