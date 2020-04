Taskmaster zamordował agentkę S.H.I.E.L.D.?! Kto będzie następny?

Taskmaster to nowy komiksowy złoczyńca, który pojawi się w MCU. Jak na razie jednak musimy zaczekać na jego pojawienie się aż do jesiennej premiery Czarnej Wdowy.

Tymczasem na kartach komiksu Jeda MacKaya, Taskmaster #1, również sporo się dzieje. Tytułowa postać zostaje oskarżona o zamordowanie Marii Hill, czyli jednej z najważniejszych agentek organizacji S.H.I.E.L.D. w historii. Póki co nie ma pewności, czy rzeczywiście to uczynił, tak czy inaczej najlepsi agenci uniwersum Marvela przystępują do polowania na Taskmastera, by dać zadość sprawiedliwości.

Taskmaster stanie do walko przeciwko wielu postaciom, wliczając White Foxa, Okoye, Phila Coulsona, a nawet Squadron Supreme. Jak sam MacKay powiedział w wywiadzie dla Newsaramy, obecnie na liście groźnego złoczyńcy pojawia się sam Coulson. Jak się okazuje, zagiął on na niego parol już od dawna – odkąd to Phil wraz z Marcusem Johnsonem (później znanym jako Nick Fury Jr.) się z nim starł. Ale agent Coulson ma wielu potężnych towarzyszy.

MacKay dodał jeszcze m.in., że komiks odkryje „nieznane dotąd zakamarki świata superszpiegów” – wliczając w to Narodowy Wywiad Korei Południowej oraz po prostu to, co się dzieje z Coulsonem. Co więcej, Taskmaster zmierzy się także z metaludźmi. I tutaj pojawią się dla niego schody. Jak dobrze wiadomo, potrafi on znakomicie kopiować cudze style walki, ale nigdy tego nie zrobi z mocami np. Hyperiona. Czas pokaże, co przyniesie nam ta konfrontacja.

