Co wyjaśnia nam finałowy odcinek WandaVision? Omówienie scen po napisach!

Wielki finał WandaVision już za nami! Wyjaśnił nam on w końcu kilka ciekawych wątków i potwierdził, że produkcja była prawdziwym majstersztykiem. Kto wie, czy nie lepszym niż Avengers: Koniec gry?

Po pierwsze dowiedzieliśmy się jaką książkę posiadała Agnes w swojej piwnicy. Był to oczywiście Darkhold, znana też jako Księga Grzechów lub Księga Zaklęć – starożytna księga zaklęć zawierająca niewyobrażalną moc. Księga zbudowana jest z ciemnej materii pochodzącej z wymiaru piekła. Jednak nie dowiedzieliśmy się mimo wszystko czy za wszystkim stał cwany i uwielbiany Mephisto.

Kolejną z ciekawszych rzeczy jest to, że White Vision okazał się tak naprawdę mieć wspomnienia prawdziwego Visiona. Jedyne co nie zostało pokazane, to gdzie się udał. Jednak prawie pewne jest to, że pojawi się na pewno w którejś produkcji Marvela jako pomocnik Avengersów! Przy okazji Wanda wyjaśniła czym tak naprawdę była wersja Visiona w Westview – to odłamek kamienia nieskończoności, który jest częścią Scarlet Witch.

W finałowym odcinku Wanda stała się też Scarlet Witch, co otwiera naprawdę mnóstwo dróg przed jej dalszą opowieścią w MCU. Walka Agnes z Wandą była naprawdę epicka. Wydaję się być jasne, kto obecnie w MCU włada największą mocą! Ciekawe są tylko słowa Agnes, która wspomniała, że Wanda nie wie co tak naprawdę zrobiła, decydując się na ten ruch. Może chodzi o pojawienie się właśnie Mephisto jako głównego wroga np. w Doctor Strange in the Multiverse of Madness?!

No i najważniejsze! 2 epickie sceny po napisach. Zacznijmy może od pierwszej. Widzimy tam Skrulla, który woła Monice Rembau do sali kinowej. Twierdzi, że wysłała ją stara przyjaciółka Marii Rambeau, która słyszała, że ​​Monica została uziemiona i chce się z nią spotkać. Kiedy Monica pyta „Gdzie?”, widzimy gest palca w górze, co fani od razu powiązali z gestem Nicka Fury’ego z Spider-Man: Far from home.

Pewne oczywiście jest, że Monica pojawi się w Kapitan Marvel 2, jednak jest szansa, że zobaczymy ją też we wcześniejszych produkcjach MCU. Dzięki WandaVision kropki ładnie łączą się dla jej przyszłości w MCU i dla stania się prawdziwym superbohaterem, który współpracuje z Furym i Kapitanem Marvelem, aby chronić świat.

No i najbardziej epicka, jednak dość dziwna scena. Pokazuję nam ona Wandę, która czyta Darkholder, co oznaczać może, że próbuje w pełni zrozumieć swoje możliwości. Jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że Wanda słyszy bliźniaków, Billy’ego i Tommy’ego , wzywających ją o pomoc, kiedy czyta Mroczną Twierdzę, co nasuwa pytanie, jakim cudem się to dzieję? Głosy bliźniaków mogą również sugerować, że zostali wskrzeszeni lub przeniesieni do innego wymiaru – ponieważ ponownie Mroczna Twierdza może zniszczyć rzeczywistość.

Marvel zrobił coś niesamowitego, majstersztyk. Jednak pozostaje niedosyt z powodu mnóstwa nie wyjaśnionych wątków. Pozostaje nam czekać na kontynowanie historii Wandy w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

