Falcon i Zimowy Żołnierz – Wyjaśnienie sceny po napisach z 6. odcinka

Scena po napisach w finałowym odcinku Falcon i Zimowy Żołnierz była bardzo ciekawa. Praktycznie niewyjaśniona. Postaramy się wam wyjaśnić najlepiej jak możemy, o co chodzi w tejże scenie.

SPOILERY Z FALCON I ZIMOWY ŻOŁNIERZ

Nie ma co ukrywać, ta scena była nadmiar ciekawa. Tajemniczość nadała jej klimatu, ale przejdźmy do rzeczy. Sam Wilson czyli nowy Kapitan Ameryka, tak jak obiecał – pomógł uniewinnić Sharon Carter, która okazała się Power Brokerem. Natomiast wychodzi na to, że nasz Power Broker knuje coś przeciwko rządowi USA. Pytanie nasuwa się – co? Wiemy, że jest w CIA, więc ma dostęp do wielu różnych rządowych sekretów. Po scenie w sądzie, w którym zostaje uniewinniona, wykonuje tajemniczy telefon. Niestety nie wiemy do kogo, ale możemy się domyślać.

Mamy dwa przypuszczenia o kogo może chodzi. Pierwszą osobą może być ktoś ze Scrolli, co daje nam ciekawy zaczątek do Secret Invasion. Atak najeźdźców z kosmosu, którzy mają dostęp do rządowych sekretów? To by miało całkiem sens. Natomiast drugą opcją, jest inny oddział Flag Smashers, co mogłoby zwiastować drugi sezon serialu. Obie teorie są bardzo interesujące. A co Wy myślicie na ten temat?

Premiera odbyła się 19 marca 2021 roku w serwisie Disney+. Serial z 4. fazy MCU liczyć będzie 6 odcinków. Budżet wyniósł 150 milionów dolarów. Anthony Mackie wciela się w Sama Wilsona znanego jako Falcon, a Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka The Winter Soldier. Para, która spotkała się w ostatnich chwilach Avengers: Endgame, łączy siły w globalnej przygodzie, która wystawia na próbę ich umiejętności – i cierpliwość. Wyreżyserowany przez Kari Skogland z Malcolmem Spellmanem jako głównym scenarzystą, serial z udziałem Daniela Brühla jako Zemo, Emily VanCamp jako Sharon Carter i Wyatta Russella jako Johna Walkera.

Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz