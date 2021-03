Jakie premiery Marvela czekają nas w 2021 roku?

Ostatni rok dla kin jest dość ciężki. Jednak wydaje się, że w 2021 doczekamy się kilku świetnych premier produkcji MCU.

2020 rok nie oszczędzał nikogo, a zwłaszcza przemysłu filmowego. Ze względu na wprowadzone podczas pandemii obostrzenia i restrykcje sanitarne, prace nad wieloma produkcjami zostały opóźnione. Dość mocno odbiło się to m.in. na Marvel Studios. Teraz wydaje się, że sytuacja chociaż trochę się unormowała i planowane premiery odbędą się w wyznaczonych terminach.

Czarna Wdowa to produkcja, na której premierę czekają wszyscy fani. Natasha powróci w rodzinne strony, a konkretnie do Budapesztu i będzie zmuszona zmierzyć się z przeszłością, dzięki której jest, jaka jest. Premiera planowana jest na 7 maja 2021 roku.

The Eternals to jedna z najgłośniejszych produkcji tego roku spod znaku Marvela. Wszelkie niebezpieczeństwa i historia, jaka odegrana była w Avengers: Koniec gry zmusiła potężnych bohaterów do ujawnienia swojej tożsamości i obrony świata. Premiera planowana jest na 5 listopada 2021 roku.

Shang-Chi and the Legend of Ten Rings to ekranizacja przygód bohatera o azjatyckich korzeniach – tytułowego Shang-Chi (Simu Liu), który musi zmierzyć się z organizacją Dziesięciu Pierścieni i z Mandarynem (czarny charakter jak i organizacja pojawiły się w filmie Iron Man 3). Premiera produkcji planowana jest na 9 lipca 2021 roku.

Filmowa produkcja MCU, na którą czekają wszyscy fani Marvela. W filmie poruszony zostanie najpewniej wątek Multiversum, a dokładniej Spiderversum, z którym mieliśmy już douczenia w animowanym filmie Spider-Man Uniwersum. Premiera planowana jest na 17 grudnia. Mówi się, że klimat filmu ma być mocno świąteczny, co potwierdzały niektóre zdjęcia z planu.

Warto wspomnieć, że początek 2021 roku to czas debiutów Marvela na Disney +. Serial WandaVision osiągnął niesamowity sukces i teraz fani czekają na premierę Falcon i Zimowy Żołnierz, która już 19 marca! Jest to zdecydowanie jedna z bardziej wyczekiwanych produkcji na ten rok.

Serial Loki także czeka na wielką premierę. Serial pokazuje alternatywne zakończenie pierwszego z serii filmów o Avengersach z 2012 roku, w którym to Loki nie zostaje schwytany i udaje mu się uciec wraz z teseraktem. Gratka dla fanów, jednak nie dla każdego będzie idealny do obejrzenia. Maj 2021 to miesiąc planowej premiery serialu.

Tutaj sytuacja jest trochę niepewna. Mimo, że plan zdjęciowy trwa w najlepsze i mieliśmy już mnóstwo zdjęc zza kamer, to wciąż nie wiadomo kiedy odbędzie się premiera produkcji. Planowo jest to koniec 2021 roku.

Ms.Marvel to na pewno nie najbardziej wyczekiwana produkcja na ten rok, jednak prawdziwi fani na pewno go obejrzą. Po raz pierwszy, oficjalnie postać ta została przedstawiona w grze komputerowej Marvel’s Avengers, gdzie znalazła się w gronie takich kultowych herosów, jak Thor, Iron Man czy Hulk. Jak już też wiadomo, młodziutka aktorka Iman Vellani odegra swoja postać nie tylko w dedykowanym jej serialu, ale pojawi się także w widowisku Kapitan Marvel 2.

No i produkcja na którą obecnie czekam najbardziej. Mamy tu mieć kilka naprawdę ciekawych zwrotów akcji i powrotów postaci takich jak Tony Stark, do którego głos dograł Robert Downey Jr. Premiera What If…? planowana jest na lato 2021 roku.

Miejmy nadzieję, że nie będzie nieoczkiwanych opóźnień.

Premiera 7. sezonu The Flash już 2 marca 2021 roku! Kolejny odcinek 16 marca!

Źródło: materiały prasowe, Marvel Studios / Ilustracja wprowadzenia: Marvel