Kamera, akcja, przyszłość. Ostatnie dni naboru do czwartej edycji programu Nakręć się na przyszłość

Film nie zaczyna się od czerwonego dywanu, lecz od pierwszego kroku na planie. KIPA, Netflix i Polski Instytut Sztuki Filmowej ponownie otwierają drzwi do branży audiowizualnej przed młodymi ludźmi, którzy chcą sprawdzić, jak naprawdę wygląda świat kina – od kulis, bez filtrów i bez biletów wstępu dla wybranych.

Polskie kino od kilku lat przeżywa czas niezwykłego przyspieszenia. Powstają nowe seriale, rozwijają się produkcje międzynarodowe, a plan zdjęciowy stał się miejscem pracy dla tysięcy ludzi reprezentujących dziesiątki zawodów. Jednak każda branża potrzebuje świeżej energii i nowych twarzy – także ta filmowa.

Właśnie z tej potrzeby narodził się program Nakręć się na przyszłość, którego czwarta edycja właśnie rozpoczęła nabór uczestników. To inicjatywa stworzona przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, Netflix oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej z myślą o młodych osobach w wieku 18–26 lat, które dotąd nie miały okazji zdobywać doświadczenia w branży, ale chcą zobaczyć, czy film może stać się ich zawodową drogą.

Nie jest to konkurs dla gotowych twórców ani program dla tych, którzy mogą pochwalić się bogatym portfolio. Wręcz przeciwnie – organizatorzy szukają ludzi z ciekawością, pasją i odwagą, by spróbować czegoś nowego.

Kino od środka, nie zza ekranu

Najważniejszym elementem programu są trzydniowe warsztaty regionalne organizowane tego lata w siedmiu województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

To właśnie tam uczestnicy będą mogli po raz pierwszy wejść na prawdziwy plan zdjęciowy i zobaczyć, jak wygląda proces powstawania filmu od pierwszego ujęcia aż po postprodukcję. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać z profesjonalnego mobilnego studia filmowego CINEBUS – przestrzeni stworzonej po to, by uczyć się poprzez praktykę.

Nie będzie więc długich akademickich wykładów i teorii oderwanej od rzeczywistości. Zamiast tego: kamera, światło, organizacja planu, praca zespołowa i doświadczenie zdobywane ramię w ramię z praktykami branży audiowizualnej.

Każdy z warsztatów przeznaczony jest dla dwudziestu uczestników. Łącznie szansę otrzyma 140 młodych ludzi z całej Polski.

Szansa, która nie kończy się po trzech dniach

Organizatorzy podkreślają, że Nakręć się na przyszłość nie jest jednorazową przygodą, lecz początkiem możliwej drogi zawodowej. Najbardziej zaangażowani uczestnicy otrzymają możliwość dalszego rozwoju podczas prestiżowych wydarzeń branżowych i warsztatów, między innymi podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, Gdynia Campus, Film Spring Open czy warsztatów realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

To szczególnie ważne w środowisku, w którym kontakty, praktyka i obecność na planie często znaczą więcej niż najbardziej efektowny wpis w CV.

Polska branża audiowizualna rozwija się dziś szybciej niż system kształcenia nowych kadr. Program ma więc nie tylko inspirować, ale również realnie odpowiadać na potrzeby rynku i pomagać młodym ludziom zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Poza wielkimi miastami też są talenty

W tegorocznej edycji szczególną uwagę poświęcono uczestnikom spoza Warszawy. Nieprzypadkowo – stolica od lat pozostaje centrum polskiej branży filmowej, oferując znacznie większy dostęp do edukacji, kontaktów i możliwości rozwoju niż pozostałe regiony kraju.

Nakręć się na przyszłość ma być próbą wyrównania tych szans i pokazania, że talent, wyobraźnia oraz determinacja nie są przypisane do jednego miasta.

Bo kino bardzo często zaczyna się właśnie tam, gdzie ktoś po raz pierwszy odważy się powiedzieć: chcę spróbować.

Jak zgłosić się do programu?

Rekrutacja trwa do 31 maja 2026 roku. Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie KIPA oraz przygotować krótki materiał wideo opowiadający o swojej motywacji do pracy w branży filmowej.

Bo każda filmowa historia ma swój pierwszy kadr

W świecie kina łatwo zachwycić się efektem końcowym – gotowym filmem, premierą, światłami reflektorów. Znacznie trudniej dostrzec ludzi, którzy stoją za kamerą, organizują plan, nagrywają dźwięk, montują obraz i sprawiają, że historia naprawdę zaczyna żyć.

Program Nakręć się na przyszłość przypomina o czymś bardzo prostym: wielkie produkcje zawsze zaczynają się od pierwszej szansy. A czasem wystarczą trzy dni, by odkryć kierunek na całe zawodowe życie.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.