Loki – Co wiemy po 2 odcinku serialu? SPOILERY

Serial Loki naprawdę potężnie namiesza w całym MCU! Może się okazać, że żadna inna produkcja nie będzie mieć takiego wpływu na przyszłość całego Uniwersum, jak ten epicki majstersztyk! Oglądając drugi już odcinek mam tylko jedną myśl – chcę widzieć kolejny! Środy to nowe piątki! Dzisiaj postaram się opisać najciekawsze momenty i ciekawostki z 2 odcinka, jakie udało mi się dostrzec.

Natknąłem się na dość fajny komentarz, który idealnie opisuje serial Loki – bóg oszustwa oszukuje swój los. Zaczynamy z najciekawszymi momentami z 2 odcinka:

Lady Loki!

Podczas gdy inny wariant Lokiego przejmował jedno ciało po drugim, odcinek kończy się naprawdę zaskakującym odkryciem. Zbieg okazuje się kobietą! To Lady Loki. Tu nie chodzi o ciebie – takie słowa wypowiada do Lokiego podczas sceny ich poznania.

Lady Loki znika w portalu czasu, prawdopodobnie po to, aby znaleźć inną apokalipsę, w której może się bezpiecznie ukryć. Nasz Loki, po naprawdę dłuższej chwili namysłu, ku rozczarowaniu Mobiusa i innych agentów TVA, podąża za żeńskim wariantem. Portal pozostał otwarty na tyle długo, by Loki mógł do niego wskoczyć. Sugeruje to, że Lady Loki chce coś wyjaśnij z Lokim. Co ciekawie, zna ona również lokalizację Strażników Czasu. Wiemy to od uwięzionego agenta TVA, więc być może planuje bezpośredni atak na nich.

Stworzenie Multiversum!

Lady Loki bombarduje świętą oś czasu, wysyłając niezliczone ładunki skradzionego resetu z powrotem do różnych punktów. Tworzy przy tym mnóstwo gałęzi, bądź przywraca te, które były wcześniej zresetowane przez TVA. Ta rozbita oś czasu wydaje się łączyć bezpośrednio z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness czy Spider-Man: No Way Home, gdzie jak wiemy Multiversum ma być główną tematyką. Ustawia to inne elementy 4 fazy MCU, stwarzając nieograniczony potencjał przeniesienia różnego rodzaju zdarzeń na wielki ekran (Tak, m.in. powrót Starka jest możliwy!). W serialu zapewne też Multiversum odegra jeszcze jakąś rolę.

2301 Vormir i 2004 Asgard to daty, które z pewnością zaintrygują fanów MCU.

Ragnarok

Podczas przeglądania plików dotyczących swojej świętej osi czasu, które mają pomóc złapać zły wariant, Loki dowiaduje się o zniszczeniu Asgardu w Thor: Ragnarok. W sumie zginęło 9719 mieszkanów Asgardu, ale akta nie odnotowują, że garstka z nich zdołała ucieć na Ziemię. Jak wiadomo, niektórzy z nich zostali zgładzeni przez Thanosa.

Loki uświadamia sobie, że jego odpowiednik ukrywa się w apokalipsie, co pozwala go odnaleźć, to wydaje się być naprawdę zasmucony, widząc, że jego dom został zniszczony. Pomiędzy odkryciem tego, śmiercią jego przybranych rodziców, pojednaniem z Thorem czy heroiczną śmiercią z rąk Thanosa, wygląda na to, że rozwija się w postać, która będzie naprawdę jeszcze ciekawszym charakterem w całym MCU. Chyba, że odrzuci to i podąży własną, złą ścieżką.

Mobius to dobry gość!

W 2 odcinku dowiadujemy się, że Mobius nigdy nie spotkał Strażników Czasu. Wydaje się prawdopodobne, że nie są tym, za kogo się ich uważa, i że dołączy do Lokiego, buntując się przeciwko nim. Jego fascynacja skuterami wodnymi jest wymowna – potrafi skakać po osi czasu, ale nie był w stanie wskoczyć na jeden z rekreacyjnych skuterów wodnych. Mimo całej władzy, jaką posiada, nadal jest związany potężnymi zasadami Strażników Czasu.

Miejmy nadzieję, że Marvel fajnie to przemyślał i zobaczymy Mobiusa na skuterze pod koniec serii! Było by to fenomenalne.

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sasha Lane. Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Loki ma zadebiutować na Disney+ w maju 2021. Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU.

Źródło: Loki / Ilustracja wprowadzenia: kadry z serialu, Marvel, Disney