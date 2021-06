Loki – co wiemy po 3 odcinku serialu? SPOILERY

Serial Loki naprawdę potężnie namiesza w całym MCU! Może się okazać, że żadna inna produkcja nie będzie mieć takiego wpływu na przyszłość całego Uniwersum, jak ten epicki majstersztyk! Oglądając 3 odcinek, automatycznie chciało by się obejrzeć całą resztę! Środy to nowe piątki! Dzisiaj postaram się opisać najciekawsze momenty i ciekawostki z 3 odcinka, których trzeba przyznać nie było tak wiele.

Natknąłem się na dość fajny komentarz, który idealnie opisuje serial Loki – bóg oszustwa oszukuje swój los. Zaczynamy z najciekawszymi momentami z 3 odcinka:

Kim tak naprawdę jest Lady Loki?

Lady Loki rzuca się na swojego Lokiego za mówienie jej po prostu Loki. Tak to trochę zagmatwane. Najwyraźniej woli pozostawić tę ​​tożsamość za sobą. Każę do siebie mówić Sylvie, co z pewnością ułatwia ich rozróżnienie. Wydaje się również, że jest to nawiązanie do postaci z komiksów Sylvie Lushton, która stała się drugą wersją boga psot po tym, jak Loki dał jej moc.

Niewiele dowiadujemy się o Sylvie w najnowszym odcinku, ale najwyraźniej dość wcześnie opuściła Świętą Oś Czasu i miała inne doświadczenia niż Loki. Wygląda na to, że w ogóle nie została adoptowana przez Odyna, więc nie miała tej samej więzi z przybraną matką Lokiego, Friggą. Dowiedziała się również o swoim dziedzictwie Lodowego Giganta w inny sposób.

TVA okłamuje swoich pracowników!

Sylvie ujawnia, że ​​wszyscy pracownicy TVA są Wariantami, ale oni o tym nie wiedzą. To ma sens, że Strażnicy Czasu rekrutują ludzi, którzy zeszli ze Świętej Osi Czasu, ale najwyraźniej do pewnego stopnia wymazują wspomnienia Wariantów. Mobius, który w poprzednim odcinku opowiadał Lokiego, że są stworzeni i nigdy nie mieli normalnego życia to kłamstwa, jednak rzecz jasna nikt z praconików TVA o tym nie wie. Pasja Mobiusa do skuterów wodnych i nawiązanie do wczesnych lat 90. to prawdopodobnie pozostałość po jego dawnym wcieleniu.

Pewne jest, że Mobius dołączy do Lokiego, jeśli tylko dowie się całej prawdy i zbuntuje się przeciwko całemu TVA!

Apokalipsa 2077

Odcinek kończy się, gdy Sylvie i Loki utknęli podczas Apokalipsy w 2077 roku. Księżyc Lamentis-1 ma zostać zniszczony przez spadającą planetę, a arka, którą planowali porwać i uciec, również zostaje zniszczona. Sylvie miała plan, żeby naładować czasownik i uciec do kolejnej Apokalipsy, jednak uległ on zniszczeniu, gdy Loki został wyrzucony z pociągu. Rodzi się także pytanie, czy aby napewny został zniszczony? Może Loki wszystko przemyślał?

Sylvie i Loki są biseksualni

Było to wiadomo, już od dłuższego czasu. Zostało potwierdzone w 3 odcinku Lokiego. Oboje są biseksualni, w oparciu o jej pytanie dotyczące romansów Lokiego:

Sylvie – Musiała być jakaś niedoszła księżniczka, a może inny książę? Loki – Trochę obu. Podejrzewam tak samo jak ty.

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sasha Lane. Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Loki ma zadebiutować na Disney+ w maju 2021. Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU.

