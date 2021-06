Loki – Co wiemy po pierwszym odcinku? Analiza! SPOILERY

Loki może być świetnym majstersztykiem od Marvela – i jak na razie tak się zapowiada. Oglądając pierwszy odcinek, mam tylko jedną myśl – to będzie fenomalna produkcja. Środy to nowe piątki! Dzisiaj postaram się opisać najciekawsze momenty i ciekawostki z 1 odcinka, jakie udało mi się dostrzec.

Natknąłem się na dość fajny komentarz, który idealnie opisuje serial Loki – bóg oszustwa oszukuje swój los. Zaczynamy z najciekawszymi momentami z 1 odcinka:

Drugi wariant, czyli gorsza wersja Lokiego!

W ostatnich chwilach odcinka Loki przyznaje, że nie może konkurować z mocami posiadanymi przez chronologicznych gliniarzy Urzędu Zróżnicowania Czasu. Agent Mobius ujawnia, że ​​nasz Loki nie jest jedynym wariantem Lokiego, który panoszy się w okolicy – ​​inna jego wersja tworzy chaos na osi czasu, zabijając zespoły agentów TVA w różnych epokach i kradnąc im spore ładunki resetu.

Strażnicy linii czasu

Podczas gdy Loki jest prowadzony przez oddział TVA, natrafia na dość dziwny film instruktażowy, który pokazuje działanie osi czasu, oraz ich różne wersje. które kiedyś „walczyły” ze sobą w wielkiej wojnie wielostronnej, która prawie zniszczyła rzeczywistość. Trójka Strażników Czasu narzuciła porządek, organizując je wszystkie w jedną świętą oś czasu. Każdy, kto zejdzie z określonej z góry ścieżki, tworzy tak zwane wydarzenie Nexusa, czyli gałąź na osi czasu, która może łatwo wymknąć się spod kontroli. Swoją drogą temat Multiversum w serialu jak na razie jest trochę dziwny, miejmy nadzieję, że Marvel dobrze to opowie.

Co ciekawe, już w serialu WandaVision mieliśmy nawiązanie do wydarzeń Nexusa!

Oś czasu nie została naruszona w Avengers: Koniec gry?

Sędzia TVA – Ravonna Renslayer mówi Lokiemo, że to, co w czasie podróżowania Avengers się wydarzyło, powinno się zdarzyć, ale ucieczka Lokiego już absolutnie nie mogła mieć miejsca. Uciekł tylko w wyniku działań Avengers i nie mógł wiedzieć, że jego ucieczka uszkodzi oś czasu, więc kto jest winny? Wygląda na to, że Strażnicy Czasu po prostu nie wykonywali odpowiednio swojej pracy.

Kamienie Nieskończoności jednak nie tak potężne?

TVA ma szuflady pełne takich kamieni, a niektórzy pracownicy używają świecących, bezsilnych kamieni jako przyciski do papieru. To jeszcze bardziej pokazuje jak potężne jest TVA. Co jeśli psotny Loki miałby się do nich dobrać? Cóż, historia tych starożytnych reliktów może się nie skończyć zbyt dobrze! Prawdopodobnie zależy to od tego, co stanie się z TVA, ale niezależnie od tego, czy Loki zdoła objąć władzę, czy też zostaną w jakiś sposób zgładzeni, Kamienie mogą odegrać w serialu sporą rolę!

Loki to D.B Cooper!

Co jeszcze dowiemy się o Lokim w trakcie trwania serialu? Pewnie mnóstwa ciekawych rzeczy! Nie ma to absolutnie wpływu na Marvel Cinematic Universe, ale z pewnością jest to dość interesująca ciekawostka.

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sasha Lane. Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Loki ma zadebiutować na Disney+ w maju 2021. Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU.

Źródło: Loki / Ilustracja wprowadzenia: kadry z serialu, Marvel, Disney