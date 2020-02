Marvel jest tępą rozrywką? Nie według psychologów

Choć od polaryzujących słów Martina Scorsese minęło już wiele miesięcy, dyskusja o tym co ma w sobie Marvel wciąż jest intensywna. Obie strony spekulują na temat wartości przekazywanych przez te filmy i czy takie w ogóle posiadają. Pomijane są jednak ważne kwestie – a to one są decydujące w tej sprawie.

Mówienie, że Marvel jest pustą rozrywką to nic nowego, ale dziś nie jest to zbyt aktualne stwierdzenie. Można oczywiście nie być fanem produkcji superbohaterskich, jednak pomijanie ich najistotniejszych walorów świadczy o braku zrozumienia formy i przekazu.

Marvel pod przywództwem Kevina Feige zdominował rynek dzięki stworzonemu uniwersum. To jednak nic by nie znaczyło, gdyby nie wspólny cel na który pracowały wszystkie marvelowskie marki, wyróżniając się spomiędzy innych uniwersów filmowych. Blockbustery to przecież nie wynalazek Disneya. Co czyni filmy Marvela lepszym od serii Transformers, czy chociażby starych filmów o Supermanie?

Odpowiedź jest prosta: postacie. Nie trzeba być wcale surowym krytykiem filmowym, by doszukać się dziur w fabule albo przedstawionym świecie. Widzowie jednak tego nie robią, bo są zafascynowani bohaterami. Tutaj właśnie wkracza opinia Jordana Petersona, znanego na cały świat psychologa.

Jordan Peterson to dość kontrowersyjna postać i można się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach. Niemniej jednak analiza archetypów należy do jego specjalizacji, więc warto się przyjrzeć jego wykładom na ten temat. Niejednokrotnie mówił o filmach superbohaterskich pod kątem ich odniesień do prawdziwego świata.

Innym interesującym przykładem patrzenia na produkcje, które dał nam Marvel są filmy z kanału Charisma on Command.

Wspomniany kanał z prawie czterema milionami subskrypcji na youtube’ie tworzy filmy, które mają na celu pomóc widzom dbać o zdrowie psychiczne, być pewniejszym siebie i radzić sobie w sytuacjach życiowych. Twórcy wyraźnie posiadają dużą wiedzę na temat psychologii. To, jak szczegółowo podchodzą do konstrukcji danych postaci świadczy o złożoności superbohaterów.

Uniwersum ma oczywiście wady, których można nie akceptować. Warto jednak mieć na uwadze to, że tak filmy, jak i każdy inny rodzaj sztuki są bardzo różnorodne i by wyeksponować swoje zalety niejednokrotnie muszą to zrobić kosztem pewnych elementów.