Najsłynniejszy Jan Paweł powraca! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Najważniejszą premierą jest zdecydowanie 3. sezon 1670. Nie zabraknie jednak innych, ciekawych pozycji.

Nowości na Netflix

1670 sezon 3 (05.08)

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Ostatni dom (07.08)

Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.

Ricky Gervais: Kocie życie (07.08)

Ten animowany serial komediowy dla dorosłych stworzony przez znanego z ostrego jak brzytwa dowcipu Ricky’ego Gervaisa śledzi losy wulgarnych, zblazowanych kotów, które sieją chaos i rozmyślają nad sensem życia, próbując przetrwać w brutalnym świecie ludzi.

Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek (05.08)

Jako samozwańczy miłośnik jedzenia Mo poddaje swoje ciało odważnemu eksperymentowi polegającemu na jedzeniu smażonego kurczaka trzy razy dziennie przez 28 dni z rzędu. W jego ramach wyruszy z południowego Londynu do Stanów Zjednoczonych, aby odkryć, skąd wzięło się to danie i jakie czynniki społeczne, gospodarcze i przemysłowe napędzają jego masową popularność. Na własne oczy przekona się też, jak sieci fast-foodowe i wielkoobszarowe rolnictwo wpływają na nasze zdrowie oraz na naszą planetę i dietę.

Burza na Ulicy Sezamkowej (03.08)

W odcinku specjalnym „Burza na Ulicy Sezamkowej” Elmo razem z przyjaciółmi szykuje się do nadchodzącej wielkiej burzy. Wspólnie uczą się, co trzeba w takiej sytuacji przygotować, jak nabrać odwagi oraz jak uspokoić ciało i umysł, kiedy zrobi się naprawdę strasznie. Po burzy Ulica Sezamkowa wygląda inaczej, więc wszyscy pomagają odbudować zniszczone domy sąsiadów. Elmo i Abby razem z innymi mieszkańcami okolicy oraz gościnnie występującymi gwiazdami, jak Post Malone i Michelle Buteau, ruszają na pomóc poszkodowanym oraz przekonują się, że drobne gesty i wsparcie przyjaciół mogą naprawdę wiele zmienić.

Nowości na HBO Max

MaXXXine (07.08)

Lata 80., Hollywood. Maxine Minx, gwiazda filmów dla dorosłych, próbuje przebić się do mainstreamu. I oto udaje jej się dostać rolę w horrorze kręconym przez ambitną reżyserkę. Ktoś jednak zaczyna grozić Maxine ujawnieniem jej mrocznej przeszłości. Do tego w otoczeniu bohaterki zaczynają ginąć kolejne osoby.

Najlepiej, jak potrafisz (08.08)

Cynthia Rand (Kyra Sedgwick), urolog z Nowego Jorku, traci kontrolę nad poukładanym życiem, gdy jej mąż zaczyna chorować na demencję. Stan Olszewski (Kevin Bacon), ochroniarz bez większych ambicji, dryfuje przez życie bez celu. Ich drogi niespodziewanie się krzyżują w inteligentnej, przewrotnej komedii o dwojgu ludzi zagubionych w świecie, którzy odnajdują siebie w najmniej oczekiwanym momencie.

Nowości na Disney+

Gwiezdne Wojny: Wizje – Dziewiąty Jedi (05.08)

Ta limitowana seria rozpoczyna się niedługo po wydarzeniach z filmów krótkometrażowych z serii „Gwiezdne wojny: Wizje”: „Dziewiąty Jedi” oraz „Dziewiąty Jedi: Dziecko nadziei”. W nowej serii Lah Kara kontynuuje naukę sztuki Jedi pod okiem margrabiego Juro. Kara wyrusza w epicką podróż w głąb siebie, gdy wraz z niewielką grupą uczniów Jedi pod dowództwem Juro podejmuje misję ocalenia swojego ojca i powstrzymania tajemniczego przywódcy Sithów przed sprowadzeniem ciemności na galaktykę.

Nowości na Prime Video

Sterling Point (05.08)

Sterling Point to poruszający dramat obyczajowy o dojrzewaniu, w którym główną rolę gra 17-letnia Annie Jacobson (w tej roli Ella Rubin). Wychowana w Nowym Jorku wraz z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo) przez kochanego przybranego ojca (Jay Duplass), Annie staje przed życiowym zakrętem, gdy dziedziczy wyspę w Kanadzie po swoim tajemniczym dziadku. Na miejscu odnajduje nowych przyjaciół, doświadcza pierwszych porywów serca i odkrywa nieznane dotąd rodzinne sekrety.

Nowości na SkyShowtime

Lioness sezon 3 (03.08)

W kolejnym sezonie tajne siatki operacyjne, agenci obcych wywiadów i osobiste zdrady splatają się ze sobą. Joe (Zoe Saldaña) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, ale niezidentyfikowane zagrożenia, które coraz bardziej ją osaczają, skutecznie jej to utrudniają. Niepokojące schematy zaczynają pojawiać się tam, gdzie nie powinny, nazwiska i ludzie znikają, a utarte do tej pory ścieżki nagle ulegają zmianom. Prowadzona przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly) Joe podejmuje walkę z wrogami działającymi w ukryciu. Zmuszona jest zmierzyć się z wojną, która przenika każdy aspekt jej życia.

My Mother’s Wedding (08.08)

W tej wzruszającej i pełnej humoru historii trzy siostry (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) wracają do rodzinnego domu z okazji trzeciego ślubu ich dwukrotnie owdowiałej matki (Kristin Scott Thomas). W trakcie weekendu rodzina zbiera się, by świętować nowe małżeństwo. Jednak zarówno matka, jak i córki zostają zmuszone do powrotu do przeszłości i zmierzenia się z nadchodzącą przyszłością, czemu towarzyszy barwna grupa nieoczekiwanych gości weselnych.

Premiery kinowe

Ice Cream Man

Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko… wraz z nimi.

Kandydaci śmierci

Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną „Kandydaci Śmierci”. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat. Bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. „Kandydaci Śmierci” to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni.

ilustracja wprowadzenia: fot. Jarosław Sosiński