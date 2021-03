Nie oglądałeś serialu WandaVision? Żaden problem!

Serial WandaVision dobiegł końca wraz z finałowym odcinkiem. Dzisiaj postaram się streścić całą opowieść Marvela!

Serial WandaVision rozpoczyna się jak typowy sitcom z lat 90. Szary świat, wszyscy uśmiechnięci w swoich rolach. Po prostu na pierwszy rzut oka, po 2/3 odcinkach niedzielny widz nie powiedziałby, że to produkcja MCU.

W 2 odcinku zaczyna się coś powoli dziać. Świat z szarego, zaczyna przeistaczać się w normalny, kolorowy. Również sam serial przestaje być już typowym sitcomem. Jednakże 3 odcinek pokazuje nam, że z Westwiev jest coś nie tak. Wanda również zaczyna zachowywać się dość dziwnie. Także w tym odcinku na świąt przychodzą dzieci Wandy i Visona – Billy i Tommy.

Wraz z rozwojem fabuły, Wanda zaczyna zachowywać się coraz dziwniej. Kiedy Monica wspomina o Ultronie, Maximoff po raz pierwszy traci kontrolę nad mocami i wyrzuca Rembau poza obręb Westview. Również od tego czasu kończy się sielanka i sam Vision zaczyna powoli podejrzewać o co tak naprawdę tutaj chodzi.

Do akcji wkracza Woo, który wraz z wyrzuconą poza bańkę, Rembau i Darcy zaczyna łączyć ze sobą wszystkie elementy i rozgryzają oni co tak naprawdę stworzyła Wanda, i co ważniejsze, dlaczego to zrobiła.

Vision już wie, co dzieję się w tym na ogół spokojnym miasteczku, jednak Wanda nie ma zamiaru mu tego wszystkiego wyjaśniać. Zaczynają się oni ze sobą nie dogadywać. Gdyby tego było mało, w Westview pojawia się nie kto inny jak Quicksilver, czyli Pietro Maximoff, brat Wandy, który zginął w Avengers: Czas Ultrona, ratując Hawkeye’a. Fabuła zaczyna być coraz bardziej pokręcona, jednak także ekscytująca dla fanów, ponieważ powoli wszystko zaczyna się chociaż trochę wyjaśniać.

Nadchodzi Halloween, w Westview nagle pojawia się sporo dzieci. Vision wybiera swoją drogę i nie zbiera cukierków z rodzinką, tylko robi obchód po całym miasteczku, co doprowadza go do Agnes, która po odczarowaniu, wyjaśniła mu trochę, o co tutaj tak naprawdę chodzi.

Vision, który zaczynał już się wszystkiego domyślać, postanawia odnaleźć barierę i spróbować się skontaktować z ludźmi poza nią. Jak się okazuje, nie jest to możliwe, ponieważ jest on tworem Wandy, dokładniej częścią kamienia nieskończoności, z którego został stworzony. Po opuszczeniu miasteczka zaczyna się rozpadać, gdy Wanda zaczyna to czuć, postanawia poszerzyć barierę!

Epizod 7 to odcinek wielu wyjaśnień. W nim dowiadujemy się kim tak naprawdę jest wścibska Agnes – to Aghata Harkness, która stoi tak naprawdę za całym zamieszaniem w Westview. Porywa ona Billy’ego i Tommy’ego oraz wyjaśnia wszystko Wandzie. Jak się okazało, to ona była tutaj dużo wcześniej.

Oprócz tego, dowiadujemy się także o mocach Monicy Rembau, który przechodzi po raz kolejny przez barierę. Wedle wszelkich przypuszczeń staję się ona Spectrum.

W późniejszym epizodzie skupiamy się na historii Wandy – wtedy też dowiadujemy się w jaki sposób został stworzony Vision, jak Maximoff połączyła się z kamieniem nieskończoności oraz widzimy jedne z ważniejszych momentów w jej życiu. Podczas kontaktu z kamieniem Wanda w odbiciu widzi siebie, a dokładniej Scarlet Witch, która się staje.

No i dowiadujemy się również o stworzeniu przez S.W.O.R.D broni idealnej – White Visiona.

No i nadszedł ten czas, finał WandaVision. Mamy tutaj wiele ekscytujących pojedynków. Odcinek początkowo skupia się właśnie na owych walkach – Wanda kontra Anges, Vision vs. White Vision no i Monica Remabu kontra Quicksilver, który jak się okazuje wcale nie jest bratem Wandy, tylko zaczarowanym Ralphem, mężem Harkness!

W pojedynku Visionów, wynik jest dość dziwny, jednak spodziewany. Jak się okazało ten stworzony przez Wandę, pokazał White Visionowi wszystkie wspomnienia, które były ukryte gdzieś w pamięci i po całej sytuacji, po prostu zniknął.

Mamy także moment na który czekali wszyscy fani serialu. Wanda Maximoff osiąga pełnie swoich mocy i przeistacza się w Scarlet Witch. Pokonuje ona Aghate oraz postanawia wyzwolić wszystkich mieszkańców Westview i zniszczyć barierę.

Wanda postanowiła uwięzić Agnes w miasteczku. Jednakże decyzja o zniszczeniu bariery oznaczała pożegnanie się z rodziną – co ważniejsze, oznaczało to kolejne pożegnanie z Visionem. Po wszystkim Wanda postanawia udać się tam, gdzie będzie miała spokój i postanawia ona opanować swoje moce, co widzimy w scenie po napisach – pomaga jej przy tym Darkhold, czyli zła księga czarów.

Postać Scarlet Witch zobaczymy na pewno w filmie z Doctorem Strange. Jak potoczą się losy White Visiona – nie wiemy, jednak są teorię, że stanie się on dobrym bohaterem i dołączy do Avengersów.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

Źródło: Disney +, WadnaVision, Kocham Kino / ilustracja: materiały prasowe