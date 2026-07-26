Nowy Spider-Man oraz hity z kin lecą na streaming. Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Sporo produkcji, które świętowało swoje podboje w kinach, w końcu trafia na streaming. Będą to m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2 czy Dom dobry.

Nowości na Netflix

Seria Oszukać przeznaczenie (01.08)

Gdy bohaterowie w ostatniej chwili unikają śmierci, zaczyna się niekończąca gra z przeznaczeniem. Ale śmierć nie odpuszcza — powraca szybciej, brutalniej i w bardziej zaskakujący niż kiedykolwiek sposób. Każdy film to mrożąca krew w żyłach walka o życie, pełna napięcia, szokujących zwrotów akcji i efektownych scen.

Zamach nad Lockerbie (30.07)

21 grudnia 1988 roku na pokładzie samolotu Pan Am, przelatującego nad małym szkockim miasteczkiem Lockerbie, wybucha bomba, zabijając 270 osób. Szkocka policja wszczyna największe w swojej historii dochodzenie w sprawie najtragiczniejszego zamachu terrorystycznego na terenie Wielkiej Brytanii. Serial na podstawie prawdziwej historii i zeznań świadków opowiada o współpracy między szkocką policją i amerykańskim FBI — oraz o walce rodzin ofiar o sprawiedliwość.

Ostatni projekt (29.07)

Gotka Tamara dźwiga ciężar sekretu, który próbuje zamknąć w przeszłości, więc przenosi się do nowej szkoły z nadzieją na świeży start. Szybko jednak staje się celem bezlitosnych ataków w mediach społecznościowych. Poznaje też Xaviego, najpopularniejszego chłopaka w szkole, który podejmuje się pokręconego wyzwania i postanawia ją w sobie rozkochać — aż nieoczekiwanie powstaje między nimi autentyczna więź. Gdy anonimowe konto w sieci zaczyna publikować dowody z przeszłości Tamary, a nękanie i publiczne poniżanie przeradzają się w realne groźby, dziewczyna zdaje sobie sprawę, że ktoś nie tylko chce ją zniszczyć, lecz całkowicie wymazać z życia.

Chicago P.D. (01.08)

Perypetie policjantów z dwóch różnych sekcji komisariatu 21 – mundurowych ze służby patrolowej oraz detektywów z wydziału wywiadowczego. Szefem tego ostatniego jest sierżant Hank Voight (Jason Beghe), który nie ma oporów przed naginaniem zasad, jeśli dzięki temu sprawiedliwości stanie się zadość. Jego przeciwieństwem jest detektyw Antonio Dawson (Jon Seda), będący prawdziwym wzorem dla innych pracowników wydziału. Pomimo dzielących ich różnic funkcjonariusze łączą siły i każdego dnia przeciwstawiają się kryminalistom w Chicago.

Nowości na HBO Max

Dom dobry (31.07)

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do „dobrych domów”, gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. „Dom dobry” to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

Bez wyjścia (31.07)

Man-su (gwiazda „Squid Game”, Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa.

Dzikie łowy (30.07)

Ricky (Julian Dennison) to wychowany na hip-hopie, miejski, zbuntowany, krnąbrny nastolatek, który otrzymuje szansę nowego startu, gdy trafia do nowej rodziny zastępczej – sympatycznej i czułej cioci Belli (Rima Te Wiata), zrzędliwego wuja Heca (Sam Neill) i ich psa Tupaca. Po śmierci Belli Rickowi grozi odesłanie do innego domu, więc obaj z wujem uciekają i ukrywają się w buszu. W ślad za nimi ruszają szeroko zakrojone poszukiwania. Teraz, świeżo upieczeni banici muszą zdecydować – czy w blasku chwały ujawnić się, czy przezwyciężyć dzielące ich różnice i przetrwać jako rodzina.

Nowości na Disney+

Diabeł ubiera się u Prady 2 (29.07)

W czasie, gdy świat prasy tradycyjnej przechodzi gwałtowną cyfrową transformację, ikona branży mody Miranda Priestly staje przed najważniejszym momentem swojej kariery jako redaktorka legendarnego magazynu „Runway”. Aby utrzymać swoją pozycję i wpływy, musi znaleźć nową strategię w obliczu zmieniających się realiów rynku. W tym momencie jej drogi ponownie krzyżują się z Andy Sachs, swoją byłą asystentką. To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że znów stają po tej samej stronie. Przed nimi stoi jednak potężna przeciwniczka: Emily Charlton, która wspięła się na szczyt branży i jest ambitna, bezwzględna oraz zdeterminowana, by utrzymać swoją pozycję. W tej walce, gdzie zawodowa rywalizacja splata się z osobistymi rozliczeniami, zmieniające się zasady świata mody, korporacyjne intrygi i wojna o reputację sprawiają, że stawka staje się większa niż kiedykolwiek.

Piep*zyć Mickiewicza 3 (31.07)

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Nowości na Prime Video

Usta Diabła (29.07)

Pięcioro przyjaciół wyrusza na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosłe życie, eksplorując system jaskiń „Usta Diabła” w Tajlandii. Wkrótce jednak odkrywają, że pod wodą poluje na nich coś… szybkiego, cichego i śmiertelnie niebezpiecznego. W duszącej ciemności wzajemne zaufanie się rozmywa i pojawia się panika, a każdy zły ruch staje się walką o przetrwanie.

Batman: Mroczny mściciel sezon 2 (31.07)

Po rodzinnej tragedii bogaty filantrop Bruce Wayne przemienia się w Batmana, a jego krucjata o sprawiedliwość pociąga za sobą nieprzewidziane konsekwencje.

Nowości na SkyShowtime

Jedna mila: Rozdział pierwszy (01.08)

Ryan Phillippe wciela się w rolę byłego żołnierza sił specjalnych, który podczas wspólnej podróży po uczelnianych kampusach próbuje odbudować relację ze swoją nastoletnią córką. Nieoczekiwany objazd stawia ich na drodze tajemniczej społeczności żyjącej poza systemem. Gdy dziewczyna zostaje porwana, a podróż zamienia się w pełną adrenaliny walkę o przetrwanie, bohater zmuszony jest wykorzystać wszystkie swoje umiejętności zdobyte podczas służby. Samotny i osaczony przez grupę przeciwników rozpoczyna walkę z czasem, aby odnaleźć córkę i bezpiecznie sprowadzić ją do domu.

Surviving Earth (02.08)

Serial ukazuje niezwykłą siłę życia na Ziemi i zabiera widzów w fascynującą podróż do odległych, egzotycznych zakątków, które niegdyś istniały na naszej planecie. Dzięki najwyższej jakości realizacji, twórcy odtwarzają zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz niezwykłe i często osobliwe stworzenia z czasów prehistorycznych. W tej historii ewolucji pokazane zostały gigantyczne morskie skorpiony sprzed 450 milionów lat, a także mamuty i tygrysy szablozębne żyjące 450 tysięcy lat temu. Niczym w najlepszych dokumentach przyrodniczych w serialu będzie można zobaczyć poruszające opowieści o przetrwaniu, imponujące scenerie, które stopniowo pokazują szerszą historię i sposób ukształtowania ziemskiego życia, jakie znamy dziś.

Przedszkole (01.08)

Dwóch ojców (Josh Duhamel i Michael Socha) walczy o ostatnie wolne miejsce dla dziecka w prestiżowym przedszkolu. To, co początkowo wydaje się zwykłą rekrutacją, szybko przeradza się w coraz bardziej zaciekłą rywalizację, pełną humoru, absurdalnych prób prześcignięcia przeciwnika oraz nieoczekiwanych konsekwencji. W miarę jak ich intrygi wymykają się spod kontroli, a w całą sytuację zostają wciągnięte także ich rodziny, obaj mężczyźni zaczynają odkrywać, jak daleko są w stanie posunąć się dla dobra swoich dzieci i co w istocie oznacza bycie rodzicem.

Premiery kinowe

Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Ostatni konsjerż

Lucius Glantz (wspaniały Willem Dafoe) od kilkudziesięciu lat pełni funkcję konsjerża w wiedeńskim hotelu InterContinental – pierwszym tak luksusowym miejscu, jakie pojawiło się na mapie Europy. Od rana do nocy dogląda każdego aspektu działania instytucji, dbając o najmniejsze szczegóły. Pewnego dnia Lucius dowiaduje się, że hotel zostanie sprzedany nowemu właścicielowi, który planuje jego radykalną przebudowę. Lucius podejmuje nierówną walkę o ocalenie hotelu – i miejsca swojej pracy, które od lat jest jego prawdziwym domem.

Młody Waszyngton

Jeden błąd sprawia, że młody Waszyngton trafia w sam środek konfliktu, który odmieni bieg historii. W świecie kruchych sojuszy, narastających napięć i wojny ogarniającej pogranicze, jego honor, lojalność i odwaga zostają wystawione na najcięższą próbę. Stawiając czoła niebezpiecznym przeciwnikom, Waszyngton musi zmierzyć się nie tylko z wrogami, lecz także z własnymi słabościami i pytaniem o to, kim naprawdę chce się stać.