OLED, Mini LED czy QLED? Ranking najlepszych telewizorów do domowej rozrywki
Szymon Góraj,
8 lipca 2026
OLED, QLED i Mini LED – czym się różnią?
OLED – najlepsza czerń i kinowy kontrast
W telewizorach OLED każdy piksel świeci niezależnie, dlatego może całkowicie zgasnąć. To daje bardzo głęboką czerń, wysoki kontrast i świetny efekt w filmach oglądanych wieczorem. OLED szczególnie dobrze wypada w scenach nocnych, materiałach HDR i produkcjach, w których ważne są detale w ciemnych partiach obrazu.
To dobry wybór dla osób, które często oglądają filmy, seriale i grają wieczorem, gdy łatwo zauważyć różnicę między prawdziwą czernią a podświetlaną matrycą LCD.
QLED – jasny obraz i żywe kolory
QLED to telewizor LCD wykorzystujący warstwę kropek kwantowych, która pomaga uzyskać żywe kolory i wysoką jasność. Tego typu ekrany dobrze sprawdzają się w salonach, w których ogląda się telewizję w dzień, przy zapalonym świetle albo blisko okna.
Warto jednak pamiętać, że jakość czerni i kontrastu w QLED zależy od podświetlenia oraz sposobu jego sterowania. Dlatego dwa telewizory QLED mogą różnić się jakością obrazu bardziej, niż sugeruje sama nazwa technologii.
Mini LED – mocna jasność i lepsza kontrola podświetlenia
Mini LED to nadal ekran LCD, ale z dużo bardziej precyzyjnym podświetleniem. Mniejsze diody i większa liczba stref wygaszania pozwalają lepiej kontrolować jasne oraz ciemne fragmenty obrazu. Dzięki temu Mini LED często jest dobrym kompromisem między wysoką jasnością a lepszym kontrastem.
To technologia szczególnie sensowna do jasnych salonów, sportu, gier i filmów HDR, zwłaszcza gdy chcesz mocny obraz także w dzień.
OLED, QLED i Mini LED – porównanie
Cecha
OLED
QLED
Mini LED
Czerń i kontrast
Bardzo wysoki
Zależny od podświetlenia
Wysoki, dzięki lokalnemu wygaszaniu
Jasność w dzień
Dobra, ale nie zawsze najwyższa
Zwykle bardzo dobra
Zwykle bardzo dobra
Kąty widzenia
Bardzo dobre
Zależne od modelu
Zależne od modelu
Ryzyko wypalenia
Możliwe przy długim wyświetlaniu statycznych elementów
Brak typowego ryzyka OLED
Brak typowego ryzyka OLED
Najlepsze zastosowanie
Filmy, seriale, kino domowe
Jasny salon, TV na co dzień
Sport, gry, HDR, jasne pomieszczenia
Dla kogo OLED, a dla kogo QLED lub Mini LED?
OLED wybierz, jeśli najważniejsza jest jakość obrazu wieczorem. To najlepszy kierunek do filmów, seriali, gier fabularnych i kina domowego, gdzie liczy się kontrast, czerń i głębia scen.
QLED wybierz, jeśli telewizor ma grać głównie w jasnym salonie. To dobry wybór do telewizji, sportu, programów na żywo i codziennego oglądania w dzień.
Mini LED wybierz, jeśli chcesz połączyć wysoką jasność z lepszym kontrastem. To mocny kandydat do dużych salonów, sportu, grania i treści HDR.
Propozycje telewizorów do domowej rozrywki
OLED do kina domowego – LG C5 65 cali
Jeśli szukasz telewizora OLED do filmów, seriali i grania, dobrym punktem odniesienia będzie telewizor LG C5 65 cali. To model z dużą przekątną, rozdzielczością 4K i systemem Smart TV, który pasuje do nowoczesnego salonu oraz kina domowego.
QLED do jasnego salonu
QLED warto rozważyć wtedy, gdy telewizor ma stać w jasnym pokoju i często będzie używany w dzień. W takim scenariuszu liczy się wysoka jasność, żywe kolory i dobra czytelność obrazu przy świetle dziennym.
Mini LED do sportu, gier i HDR
Mini LED dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest mocna jasność i lepsza kontrola kontrastu niż w klasycznym LCD. To dobry kierunek do sportu, konsoli, filmów HDR i większych przekątnych w jasnym salonie.
Przekątna i odległość oglądania to podstawa. Zbyt mały ekran nie pokaże pełni możliwości 4K, a zbyt duży może męczyć w niewielkim pokoju.
Jasność i kontrast dobierz do warunków w salonie. Do ciemnego pokoju świetny będzie OLED, a do jasnego pomieszczenia lepiej sprawdzi się Mini LED albo QLED.
HDMI 2.1, VRR i niski input lag mają znaczenie dla graczy, szczególnie przy konsolach nowej generacji i komputerach podłączonych do TV.
System Smart TV powinien być szybki, wygodny i mieć aplikacje, z których faktycznie korzystasz: Netflix, YouTube, Disney+, Max, Prime Video czy platformy sportowe.
Dźwięk w płaskich telewizorach bywa ograniczony, dlatego przy kinowym zestawie warto rozważyć soundbar albo kino domowe.
Który telewizor wybrać?
Do filmów i wieczornych seansów wybierz OLED. Do jasnego salonu, sportu i codziennej telewizji lepszym wyborem może być QLED lub Mini LED. Jeśli zależy Ci na możliwie uniwersalnym rozwiązaniu, Mini LED często daje bardzo dobry kompromis między jasnością, kontrastem i ceną.
Gdy wiesz już, jakiej technologii szukasz, zobacz dostępne telewizory i zawęź wybór po przekątnej, budżecie, rozdzielczości oraz typie matrycy.
Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.
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