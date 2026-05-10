Solowy taniec Punishera! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Na Disney+ swoje łowy rozpocznie Punisher z nowym, solowym tytułem. Natomiast na Netflix swoje rządy rozpoczną gladiatorzy. Do kin natomiast tabunami lecieć będą fani Iron Maiden.

Nowości na Netflix

Gladiator II (12.05)

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

Berlin i „Dama z gronostajem” (15.05)

Berlin i Damián znów zbierają ekipę — tym razem w Sewilli — by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona — para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.

Kraven Łowca (13.05)

“Kraven Łowca” to pełna akcji historia o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson (“Avengers: Czas Ultrona”; “Zwierzęta nocy”) wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.

Nemezis (14.05)

Serial opowiada historię dwóch mężczyzn po przeciwnych stronach prawa. To opowieść o tym, co się stanie, gdy niepowstrzymana siła (zawodowy przestępca) napotka nieruchomy obiekt (błyskotliwego detektywa policyjnego). Serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału o napadach, podsycając je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją, aby finalnie oddać się dociekaniu, co nas motywuje, daje nam cel i ostatecznie nas niszczy.

Devil May Cry sezon 2 (12.05)

Animowana adaptacja popularnej gry ze studia Capcom według pomysłu Adiego Shankara. Złowrogie siły dążą do otwarcia portalu między światem ludzi a krainą demonów. W samym środku historii znajduje się Dante, osierocony łowca demonów do wynajęcia, który nie zdaje sobie sprawy, że los obu światów wisi na włosku.

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli (15.05)

Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy (12.05)

Ceniona antologia dokumentalna „Sportowe opowieści” ląduje w Wielkiej Brytanii, żeby przybliżyć nam słynne wydarzenia i piłkarskie legendy. Bohaterami „Sportowych opowieści z Wielkiej Brytanii” są Jamie Vardy, Vinnie Jones i drużyna Liverpoolu, która w 2005 roku wygrała Ligę Mistrzów. Zaglądamy za kulisy głośnych historii i pokazujemy, że często wyglądały one inaczej, niż się wszystkim wydaje. Cotygodniowe odcinki zawierają szczere i niefiltrowane relacje bohaterów tych wydarzeń. Szykujcie się na mocne, ekscytujące i wzruszające opowieści ukazujące szaloną prawdę także z perspektywy piłkarskiej szatni.

Nowości na HBO Max

Nocna suka (13.05)

Po wycofaniu z branży artystka (Amy Adams) wychowuje syna, przeprowadzając z miasta na przedmieścia i zamieniając wystawianie prac na bycie kurą domową, którą nigdy być nie chciała. Bardzo go kocha, ale żałuje roli, którą odgrywa, zmagając z utratą sprawczości i poczucia własnej wartości. Rutyna ją zabija od środka, inne matki irytują, a nieprzespane noce chłopca doprowadzają do frustracji. Na domiar złego zauważa u siebie niepokojące zmiany w wyglądzie, a wyjące pod domem psie samce czy zwłoki innych zwierząt na tarasie skłaniają ją do podejrzeń, że przechodzi metamorfozę w czworonoga!

Nowości na Disney+

Punisher: Ostatnie starcie (13.05)

Szukając sensu życia wykraczającego poza zemstę, Frank Castle znów wpada w wir walki.

Rywale sezon 2 (15.05)

Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy wojna między Corinium a Venturer wkracza w niebezpieczną nową fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek, Tony Baddingham jest zdeterminowany, by pokonać swoich rywali kawałek kawałek po kawałku – wykorzystując skandale jako broń i manipulując najbliższymi, by utrzymać władzę w swoich rękach.

W hedonistycznym blasku lat 80. życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie, gdy zakazane romanse zaczynają niszczyć rodziny, a długo skrywane sekrety wybuchają z niszczycielską siłą. Wraz z narastającą rywalizacją wszyscy zbliżają się do granic wytrzymałości gdy lojalności są wystawiane na próbę, a serca łamane w pogoni za zwycięstwem. Ale jaka jest prawdziwa cena tej wojny?

Tucci we Włoszech sezon 2 (12.05)

Stanley Tucci wierzy, że najlepszym sposobem na zrozumienie wyjątkowości danego kraju jest jego kuchnia. Nigdzie nie jest to tak oczywiste jak we Włoszech, gdzie nawet kształt makaronu czy sos, z jakim jest on podawany, bezpośrednio odzwierciadlają lokalną tożsamość i wyraźnie odróżniają poszczególne regiony. W drugim sezonie aktor wraca, by odwiedzić pięć nowych miejsc, w tym nieznane turystom Le Marche i jego kulinarne skarby. W Kampanii, a zwłaszcza w jej słynnej stolicy Neapolu odkrywa zapomnianą odmianę winorośli, a w Wenecji Euganejskiej z apetytem zagłębia się w kontrowersje dotyczące pochodzenia tiramisu. Stanley odwiedza także dwie wyspy: Sardynię, gdzie bada związek jedzenia z długowiecznością, i Sycylię, gdzie wielokulturowa historia pozostawiła smakowite ślady w lokalnej kuchni.

Witamy we Wrexham sezon 5 (15,05)

W 2020 roku Rob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) połączyli siły, aby wykupić trzeci najstarszy klub piłkarski – piątoligowy Wrexham Football Club – w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Udało się – klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel.

Nowości na Prime Video

Brat (17.05)

14-letni Dawid mógłby zostać mistrzem judo, gdyby nie jego wybuchowy temperament i agresja, które trudno mu kontrolować. To jedyne dziedzictwo, jakie ma po swoim brutalnym ojcu, który odsiaduje wyrok w więzieniu. Dawid stara się spełnić oczekiwania matki, jednocześnie opiekując się swoim 9-letnim bratem. Dostaje szansę, by odmienić swoje życie, kiedy zostaje zaproszony na ważny turniej judo w Berlinie. Ale czy ma w sobie to, czego potrzeba, aby wykorzystać tę jedyną w życiu okazję?

Nowości na SkyShowtime

Czarny telefon 2 (16.05)

Usłysz jeszcze raz mrożący krew w żyłach dźwięk czarnego telefonu w sequelu hitowego horroru w reżyserii Scotta Derricksona. Film oparty jest na opowiadaniu Joego Hilla i wyprodukowany przez mistrzów grozy, studio Blumhouse. Produkcja ponownie przenosi widza do koszmarnego świata stworzonego przez znakomitą obsadę: Ethana Hawke’a, Masona Thamesa, Madeleine McGraw, Jeremy’ego Daviesa i Miguela Morę.

Premiery kinowe

Obsesja

Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia “One Wish Willow”. Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

Iron Maiden: Burning Ambition

Pełnometrażowy dokument przedstawia niezwykłą, pięćdziesięcioletnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Premiera filmu zbiega się z trwającą, dwuletnią światową trasą koncertową “Run For Your Lives”, w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium – niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się pięć dekad temu.

Romería

Osiemnastoletnia Marina odwiedza swoich biologicznych, dotąd nieznanych dziadków. Potrzebuje ich podpisu do dopełnienia formalności związanych ze stypendium na studia filmowe. Z pozoru techniczna i krótka wizyta przeradza się w konfrontację z przeszłością, rodzinnymi traumami, przemilczeniami i trudnymi wspomnieniami. Marina spotyka członków swojej – nieswojej rodziny, odkrywa też pamiętnik pisany ręką matki.

Klątwa doliny węży z autorską narracją Łony

Kultowa superprodukcja z lat 80. w gwiazdorskiej obsadzie (m.in. Roman Wilhelmi i Krzysztof Kolberger), powróci do kin w zupełnie nowej, zaskakującej wersji. “Klątwę Doliny Węży” będzie można oglądać z autorską narracją rapera Łony, który z czułością i humorem prowadzi widzów przez jedną z najbardziej osobliwych przygód w historii polskiego kina. Premierowo film w nowej wersji został pokazany w 2025 roku na Festiwalu Korelacje, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów.