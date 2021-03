Spider-Man: No Way Home – czego nie zauważyliście w zapowiedzi tytułu?

Spider-Man: No Way Home to oficjalny tytuł Spider-Mana, którego jednym z głównych tematów ma mieć obecny w filmie Multiverse. Dzisiaj zajmiemy się różnymi szczegółami i easter-eggami, których mogliście nie zauważyć.

Jeśli nie oglądaliście jeszcze zapowiedzi 3 części Spider-Mana to przed czytaniem zachęcam do obejrzenia.

Wideo rozpoczyna się od wyjścia Petera, MJ i Neda z gabinetu Joe. Jednak ciekawszą rzeczą jest tutaj koszulka, którą Parker nosił w poprzednich 2 częściach filmu. Na pewno wydarzenia w No Way Home będą działy się zaraz po Far from Home!

Przejdźmy może do najważniejszego, czyli tablicy z oficjalnym tytułem, która skrywa dużo więcej easter-eggów, niż mogło się Wam wydawać!

Na tablicy jest multum przekreślonych tytułów, jednak Home Worlds przykuwa uwagę i może oznaczać tylko jedno. Multiverse!

Studio Marvel pokazało, że jednak widzi reakcję fanów w Internecie. Te dwa tytuły nie znalazły się na tablicy przypadkowo. To najczęściej wymieniane nazwy 3 części Spider-Mana jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem.

Nie mogło zabraknąć nawiązania do Tony’ego Starka, czyli mentora Petera Parkera. Reaktor łukowy Iron-Mana musiał się tutaj znaleźć. Fajny gest, a może jakaś podpowiedź?

Znajomo wyglądający sześcian? Multiverse to podróże, a podróże to Teserakt!

Na koniec dość śmieszne nawiązanie do Kevina Samego w Domu. Marvel jak widać w dość dobrym humorze!

Z ciekawszych rzeczy to tyle, widać, że Marvel trochę bawi się z fanami przed oficjalną premierą Spider-Mana! Ciekawe tylko kiedy otrzymamy jakiś trailer lub chociaż potwierdzenie Multiversum!

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

