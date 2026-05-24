Spider-Man podbija Prime Video! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Przede wszystkim trafi do nas interesujący tytuł jakim jest Spider-Noir. Poza tym poznamy tzw. origin story Bogdana Bonera i kilka innych ciekawych pozycji.

Nowości na Netflix

Bogdan Boner: Seminarium (27.05)

Seminarium to kolejny specjalny epizod w rozwijanym przez twórców uniwersum, które funkcjonuje równolegle do głównych sezonów serii. Produkcja Netflixa konsekwentnie rozbudowuje świat Bonera, oferując zarówno pełne sezony, jak i krótsze, tematyczne odcinki specjalne. Wcześniejsze produkcje z tej serii pokazywały już różne momenty z życia bohatera, często osadzone w skrajnie absurdalnych sytuacjach.

Moje 3 grosze (27.05)

W nowej serii autorstwa znanego rysownika Zerocalcare, Zerocalcare i Cinghiale prowadzą mały lokal w sąsiedztwie, ale problemy finansowe, nieporozumienia i coraz bardziej skomplikowane życie osobiste wywierają na nich presję.

Rafa (29.05)

RAFA z filmowym rozmachem odtwarza niezwykłą drogę Rafaela Nadala, łącząc wypowiedzi osób, które znają go najlepiej — na korcie i poza nim — z niepublikowanymi materiałami odsłaniającymi kulisy życia i kariery legendy. Od pierwszych kroków w wieku trzech lat po powrót do rywalizacji w 2024 roku dokument ukazuje nie tylko ewolucję mistrza, lecz także fizyczne i emocjonalne koszty jego kariery, gdy raz po raz mierzy się ze swoim najtrudniejszym rywalem: własnym ciałem. W dokumencie poznajemy szczerą, wrażliwą twarz supergwiazdy, a każdy odcinek wykracza poza tenis, zgłębiając życie, historię i dziedzictwo bezprecedensowej ikony.

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki (27.05)

Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell Pip (Emma Myers) jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje — i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jednak gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Henry Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie (Eden H Davies), nagle znika, a Pip rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.

Cztery pory roku sezon 2 (28.05)

Po pełnym wyzwań roku grupa przyjaciół kontynuuje tradycję wspólnych wakacji – tym razem z dzieckiem u boku. Serial „Cztery pory roku” powraca, a wraz z nim główni bohaterowie – Kate (Tina Fey), Jack (Will Forte), Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo), Claude (Marco Calvani) i Ginny (Erika Henningsen). Tym razem zamiast swojskiego wybrzeża Jersey i północnej części stanu Nowy Jork wybierają zachwycające krajobrazy Włoch. W ciepłej, pełnej humoru atmosferze na nowo ujawniają się słabości grupy, która wciąż opłakuje zmarłego przyjaciela, a jednocześnie wyrusza po kolejne przygody. Serial „Cztery pory roku”, którego twórczyniami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, pozostaje szczerym i zabawnym hołdem dla długotrwałych relacji. Nadal z wyczuciem ukazuje dynamikę oraz humorystyczne aspekty wzlotów i upadków w wieloletnich przyjaźniach i miłościach.

Zabijaj uważnie sezon 2 (28.05)

Wygląda na to, że Björn Diemel ma swoje życie pod kontrolą: przyswoił sobie zasady treningu uważności, zrezygnował ze stresującej pracy adwokata zajmującego się sprawami karnymi i założył własną firmę. Spędza więcej czasu ze swoją córką Emily, rzadziej kłóci się z Katarzyną, która niedługo będzie jego żoną, i dodał do swojego CV nietypowy punkt — jest prawnym przedstawicielem dwóch klanów mafijnych, których szefów świadomie pozbył się ze sceny. Ale pomimo tej dziwacznej równowagi, Björna dręczą wewnętrzne rozterki i powoli traci kontrolę nad swoim życiem. Dlaczego nie potrafi się tym wszystkim cieszyć?

Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo (29.05)

Ten wciągający miniserial odtwarza klasyczne zagrania i zakulisowe wydarzenia, które pozwoliły zbudować legendę jednej z najlepszych drużyn piłkarskich w historii. Zagłębiamy się w nim w emocje, obawy i wyzwania, które towarzyszyły reprezentacji Brazylii podczas jej przygotowań do mistrzostw świata w roku 1970 i w trakcie samej imprezy. Tłem opowieści jest jeden z najbardziej niezwykłych okresów w historii Brazylii — reżim wojskowy dociskał wtedy obywateli z siłą równie mocną jak presja, jaką ci wywierali na swoich piłkarzy, którzy za wszelką cenę chcieli godnie reprezentować kraj na boisku.

Nowości na HBO Max

Ostatni wiking (28.05)

Anker wychodzi z więzienia po odbyciu czternastoletniej kary za rabunek. Jedyną osobą, która wie, gdzie znajdują się ukradzione pieniądze jest jego brat – Manfred. U Manfreda rozwinęła się choroba umysłowa, przez co nie pamięta, gdzie schowany jest łup. Bracia wyruszają we wspólną podróż, żeby odnaleźć pieniądze i dowiedzieć się, kim tak naprawdę są.

Nowości na Prime Video

Spider-Noir (27.05)

Serial będzie śledził losy Bena Reilly’ego w wykonaniu Cage’a — starzejącego się prywatnego detektywa, który jednocześnie jest superbohaterem w Nowym Jorku lat 30. XX wieku i zmaga się ze swoją przeszłością. To interesujące ujęcie koncepcji superbohatera, zwłaszcza że Reilly jest cyniczny, nieco rozczarowany i głęboko zanurzony w przestępczym półświatku.

Nowości na SkyShowtime

Śmierć jednorożca (28.05)

Paul Rudd i Jenna Ortega tworzą znakomity duet ojciec-córka. Elliott (Rudd) i Ridley (Ortega) śmiertelnie potrącają samochodem jednorożca, po czym zawożą jego ciało na odludzie do bogatego prezesa firmy farmaceutycznej. Naukowcy wkrótce odkrywają, że ciało, krew i przede wszystkim róg zwierzęcia mają nadprzyrodzone właściwości lecznicze. Prezes koncernu postanawia to wykorzystać. Jednak im dalej badacze posuwają się w swoich eksperymentach, tym bardziej zauważalne stają się śmiertelne konsekwencje ich działań.

Premiery kinowe

Zawodowcy

Rachel, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Rachel pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, „załatwienia sprawy” i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Drzewo magii

Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.

Tom i Jerry: Przygoda w muzeum

Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem Jerry wpada w sidła niebezpiecznego szczurzego bossa. Gdy losy miasta zawisną na włosku, odwieczni wrogowie będą musieli połączyć siły, by ocalić Złote Miasto i jego mieszkańców.