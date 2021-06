Star Wars – Kim jest Barriss Offee? Postać, która prawdopodobnie pojawi się w serialu o Ahsoce!

Najnowsze plotki mówią, iż w serialu o Ahsoce pojawi się postać Barriss Offee, o czym pisaliśmy tutaj. W poniższym artykule wyjaśnimy, kim jest ów postać, a także jakie jest jej powiązanie z Ahsoką Tano. Uwaga: skupiamy się jedynie na informacjach z nowego kanonu. Tekst zawiera także spoilery z serialu Star Wars: The Clone Wars!

Barriss Offee to była padawanka mistrzyni Jedi, Luminary Unduli. Po raz pierwszy mieliśmy okazję ją oglądać w kilku scenach Ataku klonów. Mimo, że po premierze filmu nie zapadła ona widzom w pamięć, odegrała później dosyć istotną rolę w serialu Wojny klonów. Przede wszystkim mocno wpłynęła na pewne decyzje Ahsoki, które całkowicie odmieniły jej życie.

Barriss poznała Ahsokę w 6. odcinku 2. sezonu serialu Star Wars: The Clone Wars. Był to również jej debiut w serialu animowanym. Mimo zdecydowanie różnego temperamentu, obie padawanki szybko się zaprzyjaźniły i wspólnymi siłami zniszczyły fabrykę droidów bojowych na Geonosis. Następnie, młode Jedi podczas pobytu na fregacie medycznej musiały stawić czoła klonom, które zostały zakażone insektami mózgowi z Geonosis. Barriss nie udało się uniknąć zakażenia owym insektem, który powodował opętanie, przez co Ahsoka musiała stoczyć pojedynek z przyjaciółką, równocześnie próbując znaleźć sposób, aby odwrócić działanie insektów. Ostatecznie Ahsoce udaje się pokonać insekty za pomocą ogromnej dawki zimna, która je zabijała, ratując przy tym także życie klonów i Barriss.

W kolejnych sezonach Wojen Klonów, Barriss pojawiała się rzadziej; zwykle mogliśmy ją zobaczyć gdzieś w tle, bez jakichkolwiek kwestii dialogowych. Niemniej postać ta powraca z większą rolą w finałowych odcinkach 5. sezonu serialu. Podczas, gdy Ahsoka zostaje niesłusznie oskarżona o zbombardowanie hangaru w świątyni Jedi, Barriss teoretycznie stara jej się pomóc w ucieczce przed policją oraz klonami. Tak naprawdę wprowadziła ona padawankę Anakina Skywalkera w pułapkę. Po obezwładnieniu Ventress (która wcześniej pomagała Ahsoce w ucieczce), ta zabrała jej miecze oraz maskę, aby Tano myślała, że walczy z byłą uczennicą Dooku. Tak więc Offee zaatakowała niczego nieświadomą Ahsokę, którą po kilkuminutowej wymianie ciosów pokonuje i ucieka z miejsca zdarzenia. Chwilę potem togrutankę odnajdują jej mistrz, Anakin Skywalker, Plo Koon oraz oddział klonów, który również wyruszył na poszukiwania podejrzanej.

Anakin był jedną z nielicznych osób, które wierzyły w niewinność Ahsoki. Po wysłuchaniu padawanki, która była przekonana, że to Ventress ją zaatakowała, ten postanawia ją znaleźć. Po dość brutalnym przesłuchaniu, Asajj wyznaje Skywalkerowi, że jedyną osobą, z którą Ahsoka kontaktowała się podczas ucieczki była właśnie Barriss. Ten nabierając nowych podejrzeń, wyruszył do kwatery Offee. Po krótkiej wymianie zdań, domyślił się, że stoi ona zarówno za atakiem na świątynie, jak i wrobieniem w niego Ahsoki. Wtedy rozpoczął się pojedynek, w którym zwyciężył Skywalker. Chwilę przed wypowiedzeniem wyroku przez kanclerza Palpatine’a, Anakin przybył na salę rozpraw wraz z Barriss, która przyznała się do popełnionej zbrodni. Po tym wydarzeniu zdrajczyni została odprowadzona przez gwardzistów, zaś Ahsokę oczyszczono z zarzutów. Mimo to Tano czuła ogromny żal do zakonu, iż prawie nikt nie wierzył w jej niewinność, dlatego postanowiła opuścić zakon.

W tym momencie dostajemy pytanie, co dalej z postacią Barriss. Jeśli rzeczywiście pojawi się w serialu o Ahsoce, zadaniem twórców jest wyjaśnienie, co się z nią działo po procesie, jak udało jej się przetrwać rozkaz 66 oraz co robiła przez tyle lat, skoro akcja Ahsoki rozgrywać się będzie po upadku Imperium. Inną potencjalną formą pojawienia się Barriss w serialu mogłyby być wspomnienia Ahsoki lub jakieś nagrania archiwalne np. hologramy. Możliwości jest wiele, niemniej mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć wizerunek postaci Barriss Offee.

Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Star Wars: The Clone Wars