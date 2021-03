Streszczenie WandaVision! O czym jest pierwszy serial Marvela?

Serial WandaVision dobiegł końca wraz z finałowym odcinkiem. Dzisiaj postaramy się streścić całą opowieść Marvela!

Serial WandaVision rozpoczyna się jak typowy sitcom z lat 50. Warto zaznaczyć, że odcinki skaczą co epizod klimatem sitcomów od lat 50. do 2000. Jest tak ze względu na to, że Wanda w dzieciństwie oglądała różnego rodzaju produkcje tego typu.

Wanda i Vision wprowadzają się do WestView, gdzie Vision ma swoją pracę. W trakcie rozwoju akcji główni bohaterowie sprawdzają kalendarz i widzą zaznaczą datę 23 sierpnia. Niestety, oboje nie wiedzą o co chodzi, a przez resztę odcinka mamy dochodzenie, co ta data oznacza? Vision idzie do pracy, natomiast Wanda zostaje w domu i odwiedza ją Agnes, która daje do myślenia Wandzie, że to ich rocznica ślubu, natomiast Vision w swojej pracy dowiaduje się, że chodzi o kolacje, na która jest zaproszony jego szef – Pan Hart. Jak się okazuje, nasza główna bohaterka nie zdaje sobie z tego sprawy i przygotowuje dla swojego męża „miły wieczór”. Jak przychodzi co do czego, Wanda przygotowuje jedzenie, przy pomocy swoich mocy dla zniecierpliwionych gości. Pan Hart się nim krztusi, a Wanda używa mocy, by go uratować. Odcinek kończy się ujęciem Wandy i Visiona siedzących na kanapie, po czym jest przejście na telewizor w „naszą rzeczywistość”.

W 2. odcinku zaczyna się coś powoli dziać. Odcinek zaczyna się od sceny, która dostaliśmy przed premierą odcinka, gdzie Wanda z Visionem leżą w łóżku. Następnie akcja przenosi się na dół ich domu, bo Vision ćwiczy swoje magiczne sztuczki, gdyż w mieście jest organizowany pokaz talentów, do którego Wanda z Visionem się zgłosili. Nasza główna bohaterka idzie na spotkanie odnośnie tego wydarzenia, lecz po drodze znajduje kolorowy helikopter (rzeczywistość jest nadal czarno-biała). Nie ukrywa, że nie potrafi odnaleźć się podczas tego spotkania. Vision natomiast idzie na drugie spotkanie, gdzie czekają na niego przyjaciele z sąsiedztwa. Podczas niego zjada gumę, a z racji bycia syntezoidem jego mechanizm nie działa tak jak powinien. Wanda, po zebraniu kobiecym pomaga posprzątać Dottie (organizatorce, za którą zbytnio nie przepada). Dochodzi do kłótni między kobietami, aż w końcu słyszy głos z radia, który mówi słowa – Wanda, czy mnie słyszysz? – i radio wybucha, a szklanka w ręce Dottie pęka i cieknie z jej ręki czerwona krew (świat dalej czarno-biały). Dochodzi w końcu do pokazu talentów, gdzie przychodzi pijany Vision, który ukazuje swoje moce widzom, ale Wanda stara się to wszystko przekształcić w iluzje. Wanda z Visionem wygrywają pokaz talentów, wracają do domu, a z kanału wychodzi tajemnicza postać, przez którą Maximoff cofa czas i sprawia, że nigdy się nie pojawiła.

Po całym wydarzeniu Świat z szarego, zaczyna przeistaczać się w normalny, kolorowy. Również sam serial przestaje być już typowym sitcomem i dowiadujemy się, że Wanda jest w ciąży!