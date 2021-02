WandaVision – jak dużą rolę odegra magiczna księga?

W 7 odcinku WandaVision zobaczyliśmy magiczną, świecącą na czerwono książkę. Wanda zauważyła ją gdy szukała w piwnicy Agnes swoich dzieci. Jaki wpływ może mieć ona na fabułę i do czego posłuży?

W 7 odcinku WandaVision, niektóre rzeczy wymknęły się Wandzie spod kontroli. Okazało się, że za wszystkim stoi wścibska Agnes, która jest czarownicą. Jednakże, bardziej interesujący jest fakt, do czego i jaką rolę w dalszych odcinkach odegra magiczna, czerwona księga. W Marvelu mieliśmy odczynienia z mnóstwem tego typu książek. Aczkolwiek mam dwóch faworytów. Jednym z głównych pretendentów jest Necronomicon, starożytna księga zawierająca czarną magię stworzoną przez Abdula Alhazreda, Szalonego Araba. Zaklęcia w książce pozwoliły zaklinaczowi przyzywać demony. A przecież takim jest Mephisto.

Kolejną z opcji może być Darkhold, znana też jako Księga Grzechów lub Księga Zaklęć – starożytna księga zaklęć zawierająca niewyobrażalną moc. Księga zbudowana jest z ciemnej materii pochodzącej z wymiaru piekła, więc tak naprawdę równie dobrze przy jej pomocy Mephisto mógłby pojawić się w swojej głównej postaci w świecie Wandy.

Warto też nawiązać do reklamy nieistniejącego leku Nexus. Powód, dla którego magiczna książka znajduje się w Westview, może być ukryty w tej właśnie reklamie. Ujawnia ona fragmenty traumy z przeszłości Wandy. Opis leku też jest dość dziwny, gdyż brzmi tak: wyjątkowy lek przeciwdepresyjny, który działa, aby zakotwiczyć Cię z powrotem do Twojej rzeczywistości – lub rzeczywistości wybranej przez Ciebie. Nexus Wszystkich Rzeczywistości. Nexus to między wymiarowa brama, która (jak sama nazwa wskazuje) zapewnia ścieżkę do wszystkich rzeczywistości w multiverse.

Jeśli książka Agathy jest magicznym portalem, może użyć jej do przywołania demonicznego wielkiego zła, Mefisto – diabła w wersji Marvela. Jedno jest pewne, na pewno nie posłuży ona w dobrych celach! Ale o tym przekonamy się już niebawem.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

