WandaVision – podpowiedzi z 7 odcinka, potwierdzające pojawienie się Mephisto!

7 odcinek WandaVision jak zawsze nie zawiódł! Dostaliśmy naprawdę kilka dobrych scen i serial nadal jest bardzo tajemniczy. Zobaczcie kolejne wskazówki, dotyczące Mephisto.

Serial ciągle nas czymś zaskakuje. W 7 odcinku potwierdziło się, ze Monica Rambeau odziedziczyła moce i zostanie Spectrum, a wścibska sąsiadka Agnes to tak naprawdę Agatha Harkness, która wszystko kontroluje, nawet Wandę. Serial jest zrobiony idealnie i krok po kroku prowadzi nas do końca. Co ważniejsze, dostaliśmy już takie wskazówki, że pojawienie się Mephisto to zapewne kwestia kolejnego, 8 odcinka serii.

Po pierwsze, gdy Wanda weszła do piwnicy, widzimy tam podobiznę Diabła z MCU na muralu. Sama komnata ma dość tajemniczy klimat. Czerwone światła, to także spora podpowiedź.

Większą wskazówką, a raczej potwierdzeniem jest olbrzymia mucha na firanie w domu Agnes. Co ciekawe, po raz pierwszy Mephisto pojawił się w Marvel Comics jako mucha. Zły charakter kontroluje wszystko jako owad?

Marvel rozłożył fabułę serialu w idealny sposób. Nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, w których wszystkie przewidywania zapewne się potwierdzą.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

Źródło: Disney +, The Direct / ilustracja: materiały prasowe