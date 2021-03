Wiemy co się stało z Visionem po Avengers: Koniec gry! WandaVision daje szokującą odpowiedź!

8 odcinek WandaVision to kolejny majstersztyk, który oferuję nam naprawdę fenomenalną fabułę. Jednak co ważniejsze, w końcu, dowiedzieliśmy jaki tak naprawdę był los Visiona po starciu z Thanosem!

Od początku serialu wszyscy byli przekonani, że ciało Visiona ukradła Wanda z tajnej siedziby S.W.O.R.D. Tak się jednak nie stało. Jak się okazało, Wanda, która była w tragicznym stanie emocjonalnym, nie tylko stworzyła tak zwaną bańkę i uwięziła w WestView wszystkich mieszkańców. Tak naprawdę Wanda nie ukradła ciała swojego ukochanego, historia jest zupełnie inna. Vision powstał tak naprawdę z mocy Wandy.

Może zacznijmy na początku od sceny, gdzie Wanda miała kontakt z kamieniem umysłu. Co zauważyła w tak zwanej poświecie? Tak to postać prawdopodobnie jej samej, czyli Scarlet Witch!

W takim razie co stało się z Visionem? Jego części zostały umieszczone w siedzibie S.W.O.R.D. Co prawda, Wanda była tam, ale tylko po to, żeby zobaczyć Visiona, a nie go ukraść. Tak naprawdę przez ten czas tajna organizacja robiła testy i składała tajną broń z jego części! I w taki oto sposób powstał White Vision, który będzie służył za idealną, niezniszczalną broń!

Co ciekawe, w 9 odcinku możemy usłyszeć głos Ultrona w ciele Visiona. Jest to teoria, która może się potwierdzić, bo nawet w obsadzie możemy zaobserwować aktora, który podkładał głos Ultrona w Avengers: Czas Ultrona. Będzie ciekawie, to jest pewne. White Vision w komiksach to dość bezbarwna postać, jednak tak silna, że może zagrażać wszystkich Avengerom. Jest także dobra strona, po czasie powrócił on do normalności i dołączył do drużyny bohaterów, ale czy tak będzie także w MCU?!

Swoją drogą, możemy być pewni starcia Wandy z White Visionem w finale serialu! A ten już za tydzień!

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

