WSKZ – jak wyglądają studia w nowoczesnym modelu nauczania?

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało studia przez brak czasu, pracę albo konieczność częstych dojazdów na uczelnię. Dziś coraz więcej kandydatów szuka modelu nauki, który można łatwiej połączyć z codziennymi obowiązkami. Właśnie dlatego WSKZ wzbudza tak duże zainteresowanie wśród osób, które chcą zdobywać wykształcenie w bardziej elastyczny sposób. Jak w praktyce wyglądają studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego i skąd bierze się popularność tej uczelni?

Jak wyglądają studia na WSKZ w praktyce?

Studia w WSKZ opierają się na dwóch elementach: pracy własnej i bezpośrednich spotkaniach. Na co dzień korzystasz z platformy online, gdzie znajdują się materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców i praktyków z polskich i zagranicznych uczelni. Masz do nich dostęp przez całą dobę, co pozwala wracać do trudniejszych zagadnień i uczyć się w swoim tempie.

Drugim elementem są zjazdy i spotkania z wykładowcami. To moment, w którym teoria przechodzi w rozmowę, a materiał możesz skonfrontować z doświadczeniem kadry uczelni.

W praktyce dzień studiowania nie wygląda tak samo u każdego. Dla jednej osoby to nauka wieczorem po pracy, dla innej – kilka godzin w ciągu dnia. Ten model daje większą kontrolę nad tym, kiedy i jak pracujesz z materiałem.

Jak wygląda organizacja studiów?

Dostęp do materiałów Platforma e-learningowa dostępna 24/7 Organizacja nauki Nauka własna połączona ze zjazdami i spotkaniami Tempo realizacji materiału Możliwość dopasowania nauki do własnego planu dnia Kontakt z wykładowcami Konsultacje oraz zajęcia podczas zjazdów Powrót do materiałów Wielokrotny i nielimitowany dostęp do treści dydaktycznych Dla kogo sprawdza się ten model? Dla każdego, zwłaszcza dla osób pracujących, rodziców i studentów spoza dużych miast

WSKZ – dlaczego warto?

Powód jest prosty: zmieniły się oczekiwania studentów. Dziś studiowanie nie oznacza już tylko jednej, konkretnej ścieżki nauki. Coraz więcej osób chce łączyć naukę z pracą, rozwojem i codziennym życiem. Dane to potwierdzają – w 2025 roku aż 34,8% użytkowników internetu w UE korzystało z materiałów edukacyjnych online.

WSKZ odpowiada na tę zmianę poprzez:

dostęp do materiałów dydaktycznych 24/7 na platformie e-learningowej,

możliwość nauki w czasie dopasowanym do własnych obowiązków,

kontakt z kadrą ekspertów podczas zjazdów ,

, udział w dodatkowych inicjatywach: webinarach, konferencjach, projektach i Erasmus+.

Taki model studiowania z pewnością wymaga dobrej organizacji i motywacji własnej, ale jednocześnie zapewnia większą swobodę planowania nauki i sporą satysfakcję z łączenia rozwoju z codziennym życiem.

WSKZ fakty i mity – co naprawdę ma znaczenie?

Wokół studiów z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość pojawia się wiele pytań, a niekiedy także mitów. Warto więc przyjrzeć im się bliżej.

MIT: studia I stopnia w WSKZ odbywają się wyłącznie online

Nie. Nauka opiera się na platformie e-learningowej, która zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych i wykładów, ale studenci uczestniczą także w zjazdach oraz mają kontakt z wykładowcami. Dzięki temu można połączyć elastyczny model nauki z akademickim charakterem studiów i możliwością konsultacji z kadrą dydaktyczną.

MIT: studia w takim modelu są mniej wymagające

Elastyczny sposób nauki nie oznacza mniejszej liczby obowiązków. Studenci muszą samodzielnie organizować naukę, regularnie wracać do materiałów i planować czas na realizację zajęć. Taki system wymaga motywacji oraz systematyczności, szczególnie od osób łączących studia z pracą zawodową albo innymi obowiązkami.

FAKT: studia realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami

Studia w WSKZ realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.), w tym w zakresie realizacji zajęć w miejscowości będącej siedzibą Uczelni. Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

Jak zacząć studia na WSKZ?

Proces rekrutacji jest prosty i przejrzysty:

Wybierasz kierunek Rejestrujesz się przez formularz Dostarczasz wymagane dokumenty Otrzymujesz decyzję o przyjęciu

Wymagania zależą od poziomu studiów:

Typ studiów Wymagany dokument I stopnia Świadectwo maturalne II stopnia Dyplom studiów I stopnia Podyplomowe Dyplom ukończenia studiów

Wniosek: czy WSKZ to dobry wybór?

WSKZ nie zmienia tego, czego się uczysz. Zmienia sposób, w jaki to robisz. Jeśli szukasz studiów, które da się dopasować do życia, a jednocześnie zachować akademicki poziom – to wybór, na który warto się zdecydować!

FAQ – najczęstsze pytania

Czy warto iść na WSKZ?

Tak, jeśli zależy Ci na elastycznym modelu nauki i możliwości dopasowania studiów do życia prywatnego i zawodowego.

Jak wyglądają studia na WSKZ?

Opierają się na pracy na platformie e-learningowej oraz regularnych zjazdach z wykładowcami.

Czy można pogodzić studia z pracą?

Tak. Model został zaprojektowany tak, aby umożliwić łączenie nauki z codziennymi obowiązkami.

Czy uczelnia oferuje coś poza zajęciami?

Tak. Możesz brać udział w webinarach, projektach, kołach naukowych i programach Erasmus+.

artykuł sponsorowany