Wszystkie Easter-Eggi jakie mogliście pominąć w finałowym odcinku WandaVision!

Finałowy odcinek zawierał mnóstwo niesamowitych szczegółów i powiązań, więc niemożliwe było, żeby je wszystkie zobaczyć podczas oglądania odcinka 1 raz. Postaram się wybrać najciekawsze easter-eggi.

Zacznijmy może od czegoś prostego. Agata podczas początkowej potyczki z Wandą, mówi, że karmi się magią tych, którzy na nią nie zasługują. Scena ta jest nawiązaniem do reklamy jogurtu z 6 odcinka serialu, gdzie rekin „wyssał” życie z chłopca na wyspie.

W finałowym odcinku mieliśmy mnóstwo powiązań z innymi produkcjami MCU. Jednym z głównych była scena z samochodem, gdzie Wanda uderzyła nim w Agnes. Co wam to przypomina? Tak! Scena jak Maximoff rzucała samochodami na parkingu w Iron-Mana, było to w Kapitanie Ameryka: Wojna bohaterów.

Większość fanów na pewno wyłapała także moment iście z komiksowych stron. Wanda spotykająca się z White Visionem. Była to naprawdę fajna scena.

Kiedy Wanda wbija samochód w Agatę i rozbija go o pobliski dom, początkowo znajduje tylko buty Agaty pod wrakiem. To kolejna wzmianka o Czarnoksiężniku z Oz, a mianowicie o scenie, gdy Zła Czarownica ze Wschodu zostawiła tylko buty, po zmiażdżeniu przez dom Dorothy.

Monica była uwięziona w pokoju z „Quicksilverem”. Wtedy też odkryła pewną tajemnicę odnośnie brata Wandy. Była to tak naprawdę postać podstawiona przez Agnes. Jego prawdziwie imię to Ralph Bohner. Od razu nasuwa się tutaj jedna myśl. Przecież Agnes wspominała, że jej maż ma na imię Ralph. Czyli już chyba wiemy, kim on jest!

Powrót starych mocy Wandy! Większość fanów na pewno skojarzyło sztuczkę, której użyła Wanda na Agnes. Wanda wraca do swojego przerażającego „zakradania się i szeptania do ucha i robienia czarodziejskich gestów, Pierwszy raz robiła to w Avengers: Czas Ultrona. Doświadczyli tego wszyscy Avengersi, zaczynając od Tony’ego, kończąc na Thorze. Teraz przyszła pora na Aghate!

Drużyna Iniemamocnych! Fajny easter-egg ze strony MCU. Ktoś od razu skojarzył to bojowe ustawienie rodziny Maximoff?

No i według mnie jeden z ciekawszych easter-eggów! Kojarzycie tą scenę? Jest do bezpośrednie nawiązanie do Avengers: Wojna bez granic, gdzie Thanos wyrwał kamień nieskończoności z głowy Visiona. Tym razem jednak jego alter ego się to nie udało!

Na tym zakończymy. Moim zdaniem to najciekawsze momenty, których mogliście nie zauważyć oglądając finałowy odcinek.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

Źródło: Disney +, WadnaVision, Kocham Kino / ilustracja: materiały prasowe