Tom Holland doznał wstrząśnienia mózgu! Poznaj 5 ciekawostek o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień!

Spider-Man od dekad pozostaje jednym z najpopularniejszych superbohaterów w historii kina, a każda kolejna odsłona jego przygód wzbudza ogromne emocje wśród fanów Marvela. Nie inaczej jest w przypadku filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Produkcja z Tomem Hollandem ponownie przyciągnęła tłumy do kin, a jej otwarcie okazało się rekordowym sukcesem. Tytuł pobił wyniki należące wcześniej do Avengers: Koniec gry, a także zanotował znakomitą frekwencję w Polsce. Poznaj 5 ciekawostek o produkcji!

Tom Holland chciał, żeby Spider-Man walczył jak w grach

Holland jest fanem gier Insomniac o Spider-Manie i podczas prac nad filmem zależało mu, żeby ruchy bohatera przypominały te znane graczom. Aktor zdradził, że wiele efektownych ciosów i „finisherów” inspirowano właśnie rozwiązaniami z gier.

Aktorka grająca starszą siostrę Jean Grey jest młodsza od Sadie Sink

Olivia Booth-Ford wciela się w filmie w Sarę Grey – starszą siostrę Jean Grey granej przez Sadie Sink. Ciekawy jest fakt, że w rzeczywistości Booth-Ford jest młodsza od swojej ekranowej siostry o 8 lat. Marvel po raz kolejny udowodnił, że przy castingu liczy się przede wszystkim wygląd i chemia między aktorami, a nie ich prawdziwy wiek.

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Tom Holland po latach dostał prawdziwy kostium Spider-Mana

W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień Tom Holland po raz pierwszy w głównej mierze korzystał z praktycznego, fizycznego kostiumu superbohatera. Wcześniej twórcy znacznie bardziej polegali na cyfrowej wersji stroju, tworzonej dzięki CGI w postprodukcji.

W filmie pojawia się reklama marki Toma Hollanda

Kiedy Peter Parker wchodzi do sklepu, żeby kupić kwiaty na początku filmu, na jednej z półek widać napój Bero. To marka bezalkoholowego piwa należąca do Toma Hollanda.

Tom Holland doznał na planie wstrząśnienia mózgu

W trakcie kręcenia filmu aktor wcielający się w główną rolę doznał urazu, w wyniku którego doszło u niego do wstrząśnienia mózgu. Z tego powodu trafił do szpitala i musiał zrobić sobie kilkudniową przerwę w pracy.

Źródło: IMDb / Ilustracja wprowadzenia: Spider-Man: Całkiem nowy dzień