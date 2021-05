Funkcje smartfonu, które pomogą w realizacji filmu!

W kampanii „Film Your Story” OPPO szczególnie docenia i wspiera osoby kreatywne oraz zachęca je do podążania wybraną przez nie ścieżką artystyczną. Zorganizowany konkurs, w którym można wygrać 10 000 zł oraz premierę swojego dzieła na 21. MFF Nowe Horyzonty (więcej o konkursie tutaj) jest nie tylko szansą dla twórców filmowych, którzy nie posiadają drogiego zaplecza technologicznego, ale również dowodem na to, że w smartfonach drzemie potencjał, który niekoniecznie odkrywamy na co dzień, w czasie zwykłego użytkowania. To świetne urządzenie komunikacyjne, ale również przyjaciele tych, którzy planują nakręcić profesjonalny film. Jakie funkcje to umożliwiają? Omówimy je na przykładzie OPPO Reno5 5G, który zresztą ma być narzędziem w drugim etapie konkursu.

Twoją pracę twórczą wspiera sztuczna inteligencja

OPPO Reno5 5G wyposażono w tylny poczwórny aparat z głównym obiektywem 64 MP i przedni 32 MP. Działanie kamer wspiera OPPO Full Dimension Fusion (FDF), czyli system obrazowania stworzony z myślą o kadrach portretowych. Połączenie układu podnoszącego jakość (Quality Enhancement Engine) z wykrywaniem ujęć portretowych (Portrait Perception Engine) zapewnia stworzenie wysokiej jakości filmów portretowych, co może być przydatne w chwili, gdy potrzebujemy tego typu ujęcia. Zapewne niektóre projekty wideo w konkursie Film Your Story będą miały formę monologową albo wideoblogową, warto więc zapoznać się z tą funkcją.

Opcja rozjaśniania wideo oparta na sztucznej inteligencji (AI Highlight Video) automatycznie wykrywa oświetlenie otoczenia w kadrze i za pomocą algorytmów odpowiednio go tonuje. W przypadku niedoświetlonego otoczenia algorytmy do tworzenia filmów w nocy (Ultra Night Video) z łatwością rozświetlą ujęcie. Algorytm Live HDR pomogą natomiast zredukować prześwietlone obszary, co może się przydać, gdy filmujemy nasze dzieło w bardzo słoneczny dzień.

Dwie perspektywy, jedna scena

Chyba najciekawszą funkcją Reno5 5G w tworzeniu dynamicznych, nietuzinkowych materiałów, jest Dual-View Video pozwalające nagrywać, korzystając jednocześnie z aparatu głównego i selfie. Właśnie tej funkcji muszą w swoich filmach użyć konkursowicze. Nie tylko przydaje się ona w mediach społecznościowych, ale może być również pomocna przy tworzeniu interesujących narracyjnie scen, w których oba te ujęcia mają znaczenie dla fabuły. Wyobrażacie sobie na przykład scenę ucieczki przed oprawcą, w której widać zarówno to, na co patrzy uciekający, jak i jego przerażoną twarz. Model Reno5 5G jest wyposażony również w wiele funkcji znanych użytkownikom serii Reno, takich jak ulepszona funkcja Ultrastabilizacji Video – czyli technologię stabilizacji obrazu, która pozwala na tworzenie filmów w wysokiej jakości także w ruchu. Tego typu funkcja na pewno się przyda w scenie, w której pojawi tzw. shaky cam, czyli trzęsąca się ręka. Podczas kręcenia filmu można również używać funkcji typu Timelaps, Slowmotion – niby są to standardowe tryby, ale można je ograć w ciekawy artystycznie sposób i włączyć do narracji dzieła. Dzięki nim nie potrzeba wielkiej ekipy, dużego budżetu i tony sprzętu, bo mamy praktycznie studio filmowe w zasięgu ręki. Rynek aplikacji jest pełny odpowiedniego i wygodnego oprogramowania, które poradzi sobie z montażem oraz prostymi efektami tak, żeby nie odbiegać znacząco od standardów kinowych.

Moc, wygoda, poręczność

Mimo tych wszystkich funkcji oraz na wskroś nowoczesnej technologii OPPO Reno5 5G nie jest ciężkim smartfonem. Waży 172 gramy i ma 7,9 mm grubości, a jego obudowa jest lśniąca, ale nie śliska, więc leży w dłoni pewnie, co jest niezwykle ważne, gdy chcemy kręcić żywiołowe sceny akcji. Do modelu OPPO Reno5 5G producent wprowadził autorską technologię szybkiego ładowania. Dzięki temu wystarczy jedynie 35 minut, żeby baterię Reno5 5G naładować od 0 do 100%. Pojemna bateria zapewnia działanie przez cały dzień przy nawet najbardziej obciążających zadaniach, a takimi właśnie może być bieganie po planie zdjęciowym w celu zrobienia swojego pierwszego filmu.

Kręć sercem, bo świetna technologia to dodatek kreatywności

Oczywiście robienie pierwszego filmu to coś więcej niż idealny (a OPPO Reno5 5G właśnie taki się wydaje) smart-fon do takiego projektu. Filmy kręci się sercem, poczuciem estetyki, a przede wszystkim skrupulatnie realizowanym pomysłem. Niewątpliwie jednak dzięki sprzętowi marki OPPO konkursowicze będą mogli przenieść na ekran część reżyserskich marzeń i zaprezentować swój własny, osobisty język filmowy.

– Oppo Reno 5 zaskoczył mnie szerokim wachlarzem funkcji kręcenia filmów. Świetnie działające Slowmotion czy tryb poklatkowy nie odbiegają jakościowo od telefonów z wyższej półki. Moją uwagę zwróciła również funkcja Dual-View Video, pozwalająca na równoczesne filmowanie z tylnej jak i przedniej kamery. Daje to możliwości kręcenia bardzo oryginalnych stories na social media, ale przede wszystkim podsunęło mi to kilka pomysłów na ujęcia w moim filmie krótkometrażowym. Ujęcia przedstawiające równocześnie dwie perspektywy – np. dwóch patrzących na siebie osób – wyglądają rewelacyjnie, nie mówiąc już o wykorzystaniu funkcji w scenie pościgu. Dzięki temu mogłem przedstawić uciekającego bandytę kierując obiektywy równocześnie na jego pędzące nogi i pełną emocji twarz. Niebawem sami zobaczycie efekt w cyklu Film Your Story – mówi Tomek Rewers, redaktor naczelny moviesroom.pl.

