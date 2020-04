TOP 30 – Najlepsze filmy katastroficzne!

Prezentujemy najlepsze filmy katastroficzne w historii kina! Ten gatunek to zdecydowanie nie rozrywka dla każdego. Ogladać mogą je tylko ludzie o naprawdę mocnych nerwach – przecież takie wydarzenia teoretycznie mogłby przydarzyć się każdemu z nas! Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj listę najlepszych i najbardziej trzymających w napieciu filmów katastroficznych. A Wam które tytuły podobały się najbardziej? Dajcie znać w komentarzu!

30. San Andreas (2015), reż. Brad Peyton

Nasz ranking Najlepsze filmy katastroficzne zaczynamy od produkcji z The Rock’iem. Na skutek przesunięcia, cieszącego się złą sławą, uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego (Johnson) i jego żona, z którą nie utrzymuje kontaktów, muszą udać się z Los Angeles do San Francisco, aby uratować swoją jedyną córkę. Okazuje się jednak, że karkołomna podróż na północ jest jedynie początkiem, a gdy oboje myślą, że najgorsze już za nimi… jest tylko gorzej.

29. Powódź (1998), reż. Mikael Salomon

Huntingburg w Indianie. Gwałtowne opady deszczu stają się przyczyną powodzi, za chwilę wezbrane wody pobliskiego zalewu przeleją się przez tamę. Mieszkańcy zostali ewakuowani, na miejscu zostaje tylko szeryf (Randy Quaid) i policjanci. Tylko? Na pancerną furgonetkę, wywożącą z banku 3 miliony dolarów czeka kilku mężczyzn którym przewodzi Jim (Morgan Freeman). Czas konwojenta Toma (Christian Slater) zdaje się być policzony. Jednak ukryta przez niego w porę gotówka daje mu dodatkową szansę. W zalanym wodą miasteczku zaczyna toczyć się ryzykowna gra, gdy do akcji wkracza szeryf, który względem bankowych pieniędzy ma własne plany.

28. Na głębinie (2012), reż. Baltasar Kormákur

Islandzcy rybacy wypływają na połów w mroźną pogodę. Na morzu ich kuter wywraca się i idzie na dno, pozostawiając grupę mężczyzn w lodowatej wodzie. Bez możliwości odpoczynku czy komunikacji z lądem rozbitkowie starają się uratować, płynąc w stronę brzegu wpław. Mroźny ocean staje się miejscem próby ich sił oraz charakteru.

27. Pandora (2016), reż. Park Jung-Woo

Gdy w wyniku trzęsienia ziemi dochodzi do uszkodzenia elektrowni atomowej w koreańskim miasteczku, pewien mężczyzna ryzykuje życiem, by uratować kraj przed katastrofą.

26. Metro (2012), reż. Anton Megerdichev

Nadmierna rozbudowa centrum Moskwy doprowadza do pęknięcia ściany tunelu metra. Szczelinami wdziera się do niego woda z przepływającej w pobliżu rzeki. Setki pasażerów pociągu metra toną w wodzie i zostają zamknięci w śmiertelnej pułapce. Żywioł nie do okiełznania – woda – może zalać całą sieć metra i doprowadzić do zapadnięcia się centrum miasta pod ziemię. Lekarz Andriej Garin wraz z córką Ksenią znalazł się w pechowym pociągu. Teraz musi walczyć z żywiołem, próbując ratować siebie, córkę, pasażerów i… kochanka swojej żony.

