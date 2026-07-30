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Czas na solidną dawkę adrenaliny — najlepsze filmy akcji na HBO

Agnieszka Ziobrowska, 30 lipca 2026

Jedno kliknięcie wystarczy, żeby wpaść w wir pościgów, strzelanin i spektakularnych pojedynków. Wśród setek dostępnych tytułów tylko nieliczne naprawdę zasługują na wasz czas. Wybraliśmy najlepsze filmy akcji z biblioteki HBO, od kultowych klasyków po współczesne hity, które nie zwalniają tempa ani na moment. To ranking, do którego będziecie wracać przed każdym filmowym wieczorem.

Plakat Mroczny Rycerz

1 Mroczny Rycerz (2008)

The Dark Knight

Kontynuacja filmu „Batman: Początek”, „Mroczny Rycerz”, to kolejne wspólne dzieło reżysera Christophera Nolana i gwiazdora Christiana Bale’a, który ponownie wciela się w postać Batmana / Bruce’a Wayne’a toczącego zażartą wojnę ze światem przestępczym. Batmanowi udaje się na dobre rozbić kryminalne podziemie Gotham z pomocą porucznika Jima Gordona (Gary Oldman) i Prokuratora Okręgowego Harveya Denta (Aaron Eckhart). Ich współpraca okazuje się niezwykle skuteczna, ale szybko trzej mężczyźni stają się celem nowego geniusza zbrodni, Jokera (Heath Ledger), którego celem jest wprowadzenie w Gotham anarchii i zmuszenie Batmana, by ten przeszedł na stronę zła, przestał być bohaterem, a stał się złoczyńcą.

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Plakat Władca Pierścieni: Powrót króla

2 Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)

The Lord of the Rings: The Return of the King

Ostateczna bitwa o Śródziemie rozpoczęła się. Frodo i Sam, prowadzeni przez Golluma, kontynuują swą niebezpieczną wyprawę w kierunku Góry Przeznaczenia, w celu zniszczenia Pierścienia Władzy. Aragorn walczy, aby wypełnić przepowiednię i poprowadzić swoich zwolenników przeciw rosnącej sile Władcy Ciemności Saurona, aby Powiernik Pierścienia mógł zakończyć swoją misję.

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Plakat Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

3 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Ekranizacja pierwszej części trylogii Tolkiena, „Drużyna Pierścienia” zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami – ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) odziedzicza pierścień – Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy. Frodo, wraz z lojalną kompanią hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa, musi zabrać Pierścień do Szczelin Zagłady, gdzie został kiedyś wykuty, i zniszczyć go raz na zawsze. Taka podróż oznacza zapuszczenie się głęboko do krainy Czarnego Władcy, gdzie gromadzi on armię orków. Drużyna musi walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale i z wewnętrznymi waśniami, oraz niszczącym wpływem samego Pierścienia. Przyszłość świata i przeznaczenie drużyny są ze sobą splecione.

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Plakat Władca Pierścieni: Dwie wieże

4 Władca Pierścieni: Dwie wieże (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers

Mrok gęstnieje nad światem. Po rozpadzie drużyny cel misji staje się coraz bardziej odległy. Frodo i Sam wędrują samotnie do Mordoru. Na ich drodze staje jednak Gollum, dawny właściciel pierścienia. Gandalf zwycięża Barloga, ale to dopiero początek jego zmagań z siłami zła. Pozostała część drużyny idąc tropem orków trafia do Fangornu, gdzie spotykają Gandalfa. Nadszedł czas, aby rozprawić się Sarumanem, który opętał władcę Rohanu, królestwa ludzi. Frodo i Sam prowadzeni przez Golluma, któremu Frodo darował życie, docierają do Czarnej Bramy. Tymczasem Merry i Pippin uciekają orkom i trafiają na Drzewca, starego Enta. Kiedy wszystko zaczyna się układać, Saruman, który stworzył potężną armię, postanawia zaatakować Rohańczyków. Rozpoczyna się bitwa, która może zadecydować o losie wyprawy – bitwa o Helmowy Jar.

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Plakat Incepcja

6 Incepcja (2010)

Inception

Dom Cobb jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni doskonałej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotować ich na spotkanie z niezwykłym przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć każdy ich ruch. Wróg, którego tylko Cobb mógł się spodziewać.

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Plakat Gladiator

7 Gladiator (2000)

Gladiator

Generał Maximus zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. „Gladiator” to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.

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Plakat Le Mans '66

8 Le Mans ’66 (2019)

Ford v Ferrari

Połowa lat sześćdziesiątych XX wieku. Amerykański projektant samochodów Carroll Shelby i nieustraszony brytyjski kierowca Ken Miles łączą siły, aby na zlecenie Ford Motor Company stworzyć rewolucyjny samochód wyścigowy. Bohaterowie walczą z prawami fizyki i własnymi ograniczeniami, aby rzucić wyzwanie słynnym samochodom Enzo Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966 roku. Laureaci Nagrody Akademii – Matt Damon (Buntownik z wyboru) oraz Christian Bale (Mroczny Rycerz) – występują razem w filmie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami opowiadającym historię próby stworzenia przez Ford Motor Company najszybszego samochodu świata. Produkcja została wyróżniona dwoma Oscarami.

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Plakat Kill Bill

9 Kill Bill (2003)

Kill Bill: Vol. 1

Panna Młoda (Uma Thurman), należąca niegdyś do płatnych zabójców, a która obecnie spodziewa się dziecka, zostaje zdradzona w dniu swojego ślubu przez swojego szefa (David Carradine). Cudem unika śmierci, mimo iż została postrzelona w głowę. Znajduje się jednak w śpiączce. Po czterech latach budzi się ze śpiączki i postanawia krwawo zemścić się na każdym, kto miał związek z zamachem na jej życie, pozostawiając sobie zemstę na tytułowym Billu na koniec.

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Plakat Kill Bill 2

11 Kill Bill 2 (2004)

Kill Bill: Vol. 2

Dalszy ciąg losów zdradzonej i pozostawionej na pewną śmierć panny młodej (Uma Thurman). Niegdyś należąca do elity płatnych zabójców, budzi się po 4 latach ze śpiączki. Postanawia zemścić się na „Billu” (Carradine), człowieku, który ją wystawił. Droga do słodkiej zemsty nie będzie łatwa, bo po najpierw musi „zneutralizować” bezwzględnych wspólników Billa. Po 6 latach Quentin Tarantino powraca w wielkim stylu. Jak sam twierdzi „Kill Bill” to film, o którym marzył od dawna. Akcja filmu nawiązujące do najlepszych tradycji filmów samurajskich, Kung-fu i spaghetti westernów.

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Plakat Nikt

12 Nikt (2021)

Nobody

Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. „NIKT” to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella granego przez Boba Odenkirka znanego z roli Saula Goodmana w serialu „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi. Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.

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Plakat Mroczny Rycerz powstaje

13 Mroczny Rycerz powstaje (2012)

The Dark Knight Rises

Po upływie ośmiu lat od wydarzeń z „Mrocznego Rycerza” w Gotham panuje pokój. Dzięki Ustawie Denta udało się rozbić przestępczość zorganizowaną, a najgorszych złoczyńców osadzono w Blackgate. Mając świadomość, że stabilizacja oparta jest na kłamstwie, Bruce Wayne całkowicie wycofał się z życia publicznego. Teraz całe dnie spędza w swojej rezydencji, a Wayne Enterprises zaczyna podupadać. Uwagę Bruce’a wzbudza jednak Selina Kyle, sprytna i bezczelna włamywaczka, działająca według własnego kodeksu. Ciąg wydarzeń z jej udziałem sprawia, że komisarz Jim Gordon wpada na trop tajemniczego spisku i grupy najemników dowodzonych przez Bane’a, brutalnego terrorystę mającego powiązania z Ligą Cieni. Chcąc chronić miasto, Bruce decyduje się ponownie założyć kostium Batmana. Zagrożenie okazuje się jednak większe, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, a Mroczny Rycerz staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu.

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Plakat Batman - Początek

14 Batman – Początek (2005)

Batman Begins

„Batman Początek”, dzieło cenionego reżysera Christophera Nolana, odkrywa tajemnicę narodzin legendarnego Mrocznego Rycerza. Po tragicznej śmierci rodziców, rozczarowany życiem spadkobierca fortuny Wayne’ów, Bruce (Christian Bale), podróżuje po świecie szukając środków do walki z niesprawiedliwością po to, aby obrócić strach przeciw tym, którzy go sieją. Z pomocą zaufanego lokaja Alfreda (Michael Caine), detektywa Jima Gordona (Gary Oldman), oraz swego sprzymierzeńca Luciusa Foxa (Morgan Freeman), Wayne powraca do Gotham, aby powołać do życia swoje alter-ego: Batmana, zamaskowanego wojownika, który posługuje się siłą, intelektem i zaawansowaną bronią, aby zwalczać złowrogie siły, które zagrażają miastu.

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Plakat Przymierze

15 Przymierze (2023)

Guy Ritchie’s The Covenant

Podczas swojej ostatniej tury w Afganistanie sierżant John Kinley wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę. Afgański tłumacz Ahmed ratuje życie Johna i razem udaje im się dotrzeć na amerykańską ziemię. Po jakimś czasie Kinley dowiaduje się, że jego wybawca wraz ze swoją rodziną nie otrzymali obiecanego bezpiecznego przejazdu do Ameryki. Chcąc spłacić swój dług wraca do strefy wojny, aby ich odzyskać, zanim talibowie upolują ich jako pierwszych.

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Plakat Jak wytresować smoka 2

16 Jak wytresować smoka 2 (2014)

How to Train Your Dragon 2

W drugim rozdziale porywającej trylogii JAK WYTRESOWAĆ SMOKA powracamy do fantastycznego świata Czkawki i Szczerbatka w pięć lat po tym, jak udało im się zjednoczyć smoki i wikingów na wyspie Berk. Podczas gdy Astrid i pozostali biorą udział w wyścigach smoków (nowy najpopularniejszy sport zespołowy na wyspie), nierozłączna para Czkawka i Szczerbatek przemierza niebo, odkrywając nieznane ziemie i nowe światy. Gdy podczas jednej z wypraw natrafiają na tajemną lodową jaskinię, a w niej setki nowych dzikich smoków i tajemniczego Jeźdźca Smoków, dostają się w sam środek wojny o pokój. Czkawka i Szczerbatek zrobią wszystko, by stawić czoła wyzwaniu i odkryją, że tylko wspólnymi siłami mogą zmienić przyszłość zarówno ludzi, jak i smoków.

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Plakat Kingsman: Tajne służby

17 Kingsman: Tajne służby (2015)

Kingsman: The Secret Service

Kiedy ojciec pięcioletniego Gary’ego „Eggsy’ego” Price’a ginie w trakcie służby, jego rodzina dostaje nietypowy medal oraz numer telefonu, pod który może zadzwonić raz, gdy będzie czegoś potrzebować. Siedemnaście lat później Eggsy (Taron Egerton) żyje na garnuszku matki. Rzucił szkołę, został aresztowany i dzwoni pod tajemniczy numer, by uniknąć więzienia. Na ratunek przychodzi Harry Hart (Colin Firth) – szpieg, który zawdzięcza ojcu Eggsy’ego życie. Harry proponuje Eggsy’emu wstąpienie do organizacji „Kingsman”, skupiającej tajnych agentów. Chłopak musi przejść serię szkoleń, które przygotują go do pracy, a jednocześnie poradzić sobie z dostosowaniem się do bycia w grupie wykształconych, dobrze obytych agentów.

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Plakat Hobbit: Pustkowie Smauga

18 Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Hobbit Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy, kontynuują wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów. W czasie podróży spotkają niedźwiedzia-wojownika Beorna, gigantyczne Pająki z Mrocznej Puszczy, Leśne Elfy dowodzone przez Legolasa, Taurielę i Króla Thranduila oraz tajemniczego łucznika zwanego Bardem, który przemyca ich do Miasta Na Jeziorze. Kiedy wreszcie ujrzą Samotną Górę staną twarzą w twarz z największym niebezpieczeństwem – Smokiem Smaugiem.

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Plakat Scott Pilgrim kontra świat

19 Scott Pilgrim kontra świat (2010)

Scott Pilgrim vs. the World

Scott Pilgrim, 22-letni bezrobotny basista zespołu rockowego Sex Bob-omb, spotyka dziewczynę swoich marzeń. Zakochany po uszy chłopak nie przeczuwa, że miłość do pięknej nieznajomej już wkrótce wywróci jego życie do góry nogami. Aby zdobyć serce Ramony Flowers, będzie musiał pokonać jej siedmiu byłych chłopaków. Iskrząca dowcipem, komiksowa historia autorstwa niedoścignionego mistrza gatunku Edgara Wrighta. Gdy bycie SINGLEM przestaje być cool, DOŁADUJ SIĘ miłością, nim skończy się twa GRA.

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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