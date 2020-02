Filmy na faktach – ranking najlepszych filmów!

Oto najlepsze filmy na faktach. Nie od dziś wiadomo, że najciekawsze historie pisze samo życie! Znajdziecie tu piękne, niezwykłe, czasami straszne opowieści, które wydarzyły się naprawdę. Niewiarygodne historie ich bohaterów mogą być dla Was inspiracją lub przestrogą, ale co najważniejsze – oglądając każdy z nich będziecie się świetnie bawić. Są to filmy na faktach z najwyższej półki, dlatego mieliśmy mały problem z uporządkowaniem ich w kolejności rankingowej – dlatego poniższa lista jest ułożona alfabetycznie.

1. 127 godzin (2010), reż. Danny Boyle

Niesamowita historia Arona Ralstona, młodego wspinacza uwięzionego przez osuwający się głaz w kanionie w Utah pośrodku niczego zyskała duży rozgłos w 2003 roku. Na tyle duży, że w roku 2011 powstał film na jej podstawie. Chęć do życia i niewiarygodna walka o przetrwanie może inspirować, tak samo jak film bazujący na tej historii. Nie jest to jednak inspiracja przychodząca z łatwością, produkcja jest brutalnie realistyczna, a reżyseria Danny’ego Boyle’a i gra aktorska Jamesa Franco tylko potęguje odczuwane przez widza uczucia dyskomfortu podczas gdy film dostarcza nam obraz fizycznego i psychicznego bólu, paranoi i strachu charyzmatycznego bohatera. Sympatyzujemy z nim i stawiamy się na jego miejscu, co tylko udowadnia jakość filmu i umiejętności twórców. (PLD)

2. American Gangster (2007), reż. Ridley Scott

Mówiąc filmy na faktach od razu przyjdą nam na myśl historie gangsterskie! Minęło już ponad 10 lat od powstania tego znakomitego kryminału. Film Ridleya Scotta może być miejscami schematyczny, a przez to podobny do wielu innych dzieł gatunku w których reinterpretowana jest historia powstania, progresu i upadku mafioza. Jednak w tym przypadku nie powinno to przeszkadzać, zwłaszcza że życiorys Franka Lucasa – czarnoskórego przywódcy narkotykowego imperium – to nie jest coś, obok czego można przejść obojętnie. Szczególnie, gdy jedną z najlepszych ról w karierze odgrywa Denzel Washington, któremu partneruje Russel Crowe w roli depczącego mu po piętach policjanta o zasadach godnych Serpico. Barwne postaci, świetnie nakreślony kontekst historii i nienaganna narracja Scotta – pozycja obowiązkowa! (SG)

3. Anatomia Morderstwa (1959), reż. Otto Preminger

Filmy na faktach powstawały od samych początków kina. Ten czarno-biały film z 1959 roku to kolejny przykład starego, dobrego kina, którego sukces w głównej mierze opierał się na kunsztownym aktorstwie. James Steward gra tu adwokata broniącego mężczyzny, który został oskarżony o zamordowanie gwałciciela swojej żony. Anatomia to jeden z lepszych, pionierskich dramatów prawniczych, który mimo tylu lat nie stracił swojej aktualności, wciąż wzbudzając emocje i wątpliwości. Anatomia Morderstwa powstała na podstawie książki Johna Voelkera i jej treść jest oparta na prawdziwym procesie. Przy muzyce Duke’a Ellingtona z zapartym tchem będziecie oglądać losy bohaterów na sali sądowej, a tej rozprawy długo nie zapomnicie. (KR)

4. Apollo 13 (1995), reż. Ron Howard



Ten film zna chyba każdy – niezwykła historia wybuchu na pokładzie statku Apollo 13 podczas rutynowego lotu w kosmos. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon oraz Ed Harris zmierzą się z ryzykowną misją, która naprawdę miała miejsce w kwietniu 1970 roku, tysiące kilometrów nad Ziemią. Pięknie i z rozmachem zrealizowany film to niezwykła opowieść o odwadze i woli życia, która wciśnie Was w fotel. Doskonała gra aktorska, muzyka i scenariusz przyniosły filmowi niezliczone nagrody i nominacje. Pozycja obowiązkowa w naszym zestawieniu filmów na faktach! (AB)

5. Azyl (2017), reż. Niki Caro

Film może i bazuje na pewnych uproszczeniach, miejscami także nie brakuje w nim nieco niepotrzebnego przesłodzenia, jednak wygrywa przede wszystkim na tym, że bardzo rzadko powstają produkcje o takim wydźwięku – a już zwłaszcza w kontekście Polaków w trakcie okupacji niemieckiej. To ważnym film pod względem ideowym, z ciekawymi kadrami, paroma dobrymi wątkami i bardzo dobrym aktorstwem (prym wiedzie oczywiście Chastain i Bruhl). Na pewno nie podejdzie każdemu, jednak zdecydowanie warto spróbować.

6. Big Short (2015), reż. Adam McKay

Kulisy światowego kryzysu, który miał miejsce w latach 2007-2008, za którym stało zaledwie kilka osób. Świetnie zrealizowany Big Short dekorują dodatkowo takie gwiazdy kina jak Brad Pitt, Christian Bale, Steve Carell czy Ryan Gosling a produkcję ogląda się wyjątkowo przyjemnie. Jest dynamicznie, zabawnie i szokująco, a miejscami bardzo poważnie, bo o poważnych pieniądzach jest tu mowa. Oparty na książce Michaela Lewisa pod tym samym tytułem film opowiada o pęknięciu „bańki kredytowej” i o tym, co było potem. Niesamowity film o niesamowitych ludziach, a najlepsze jest to, że to wszystko miało miejsce zaledwie dziesięć lat temu.

7. Bogowie (2014), reż. Łukasz Palkowski



Filmy na faktach powstają również w Polsce, i wychodzą one nam nadzwyczaj dobrze! Nasza rodzima kinematografia bogata jest w znakomite filmy na faktach! Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga Zbigniewa Religi to piękny, poruszający i trzymający w napięciu film, który każdy Polak powinien znać. Ten słynny lekarz dokonał pierwszego w Polsce zabiegu transplantacji serca i wpisał się w pamięć ludzi jako genialny fachowiec i człowiek o wielkim sercu, nie stroniący od przekleństw, alkoholu i papierosów (fenomenalna kreacja Tomasza Kota!). Bogowie to zapis realiów w medycznym świecie lat osiemdziesiątych XX wieku, ale również świetna biografia wybitnej osobistości i fascynujący, porządnie zrealizowany film. (AB)

8. Erin Brockovich (2000), reż. Steven Soderbergh



Oparta na faktach niezwykła opowieść o Erin (w tej roli wspaniała Julia Roberts), samotnej matce bez wykształcenia, która dzięki swojemu niezwykłemu temperamentowi dostaje prace we wziętej kancelarii prawniczej. Tam bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna walkę z zatruwającym wodę wielkim koncernem. Niezwykła historia o trudnej, prawniczej walce, zakłamanym i skorumpowanym środowisku oraz kobiecie, która potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wspaniałe kreacje aktorskie, muzyka i trzymający w napięciu, wzruszający scenariusz – tego filmu po prostu nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu! (AB)



9. Helikopter w ogniu (2001), reż. Ridley Scott

Filmy na faktach to również historie wojenne! Zdobywca wielu nagród, jeden z najlepszych filmów wojennych w historii, prawdziwy klasyk. Opowiada o jednej z najniebezpieczniejszych operacji wojska USA, podczas której żołnierze zostają wysłani do Somalii w celu porwania dwóch największych kryminalistów w kraju. Cała operacja zostaje przerwana, gdy dwa helikoptery USA zostają zestrzelone, a żołnierze zostają skazani na koszmarną walkę o przetrwanie. Na wyróżnienie zasługuje montaż i dźwięk tego filmu, wszystkie sekwencje bitewne zapierają dech w piersiach, widz czuje się jak uczestnik wydarzeń, co może być jednocześnie niesamowitym jak i przerażającym doświadczeniem. (PLD)

10. Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej (2005), reż. Sam Mendes

Można powiedzieć, że to taki młodszy brat Full Metal Jacket. Również ukazuje koszmar wojny z iście czarnym humorem, tyle że w bardziej współczesnym okresie i skupia się mocniej na ogólnych realiach życia na froncie, aniżeli konkretnym konflikcie. Zaletą filmu jest niewątpliwie oryginalne ujęcie życia żołnierskiego, ukazującego nie tyle same wyprawy na krwawe potyczki, tylko wszystko poza tym: codzienne obowiązki, radzenie sobie z psychiką, kontakt z najbliższymi. Pomiędzy bardzo zabawnymi scenami da się dostrzec pewną gorzką nutę, nie wspominając już o końcówce. Oczywiście nie można nie wspomnieć o świetnych rolach Gyllenhaala i Sarsgaarda. (SG)