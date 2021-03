Filmy podobne do Megan is Missing. Mocne produkcje o porwaniach, torturach i zagrożeniach z Internetu

Interesują Cię filmy podobne do Megan is Missing? Przedstawiamy filmy o porwaniach i torturach, horrory w konwencji found footage udające produkcje na faktach, filmy grozy przedstawiające akcję z perspektywy kamerki komputera lub telefonu oraz zakazywane dzieła czy kontrowersyjne obrazy o zagrożeniach czyhających na dzieci i nastolatków nie tylko w internecie.

Megan is Missing to produkcja z 2011 roku w reżyserii Michaela Goia, która klasyfikowana jest jako dramat/horror w konwencji found-footage łączący nagrania z kamery wideo oraz kamerek zamontowanych w pulpitach komputerów i telefonów. Fabuła przedstawia historię dwóch nastolatkach, które zostają porwane i torturowane przez poznanego na internetowym czacie mężczyznę. Ze względu na kontrowersyjną treść – drastyczne sceny tortur, przemocy seksualnej, scen seksu nieletnich, imprez z alkoholem i narkotykami – film został zakazany m.in. w Nowej Zelandii. Niedawno Megan is Missing wypłynął ponownie na światło dziennie dzięki użytkownikom TikToka. Jesienią 2020 roku film stał się viralem i był jednym z najczęściej komentowanych tematów w aplikacji, z której w zdecydowanej większości korzystają nieletni użytkownicy, a więc osoby, do których skierowana jest ta produkcja Goia.

FILMY PODOBNE DO MEGAN IS MISSING

THE POUGHKEEPSIE TAPES (2007)

The Poughkeepsie Tapes to, podobnie jak Megan is Missing, film utrzymany konwencji found-footage. W tym przypadku materiały zostały w całości „nagrane przez seryjnego mordercę”, a dzięki „policjantom, którzy je odnaleźli” widzowie mogą oglądać horror o psychopacie porywającym, torturującym i rozczłonkowującym ciała swoich ofiar.

THE DEN (2013)

Kolejny na liście film found footage, ale podobnie jak Megan is Missing, akcję prezentuje za pomocą nagrań z kamerek komputera i telefonów. Fabuła horroru skupia się na studentce, która testując nowy komunikator internetowy trafia na ślad psychopatycznego mordercy. The Den uważany jest za jedną z najlepszych produkcji utrzymanej w tej konwencji.

HOST (2020)

Kolejny film podobny do Megan is Missing to brytyjski Zoom-horror Host. Nagrana zdalnie produkcja opowiada o grupce znajomych, która w czasie lockdownu urządza sobie cykliczne spotkania w aplikacji umożliwiającej wideokonferencje i spotkania online. Do obejrzenia na Cda Premium.

SEARCHING (2018)

Jeden z najciekawszych filmów, które pokazują akcję z perspektywy ekranu wszechobecnych kamerek. Akcja toczy się tu w całości na ekranach urządzeń – komórki, komputera, telewizorów. A do tego pasuje do zestawienia, gdyż jest to thriller o poszukiwaniach zaginionej nastolatki i szukaniu śladów w jej komputerze i social mediach.

DARK WEB: USUŃ ZNAJOMEGO (2018)

Amerykański „pulpitowy horror” opowiadający o grupie przyjaciół, którzy odnajdują komputer z dostępem do dark webu i ukrytych treści w Internecie. Sprowadza to na nastolatków jednak uwagę grupy cyberprzestępców strzegących tajemnic ciemnej sieci, a zagrożenie przenosi się z Internetu do ich mieszkań.

AMERYKAŃSKA ZBRODNIA (2007)

Podobnie jak Megan is Missing, Amerykańska zbrodnia to film dramatyczny oparty na faktach, a konkretnie na sprawie nastoletniej Sylvii Likens z 1965 roku, która była więziona i torturowana w piwnicy przez swoją opiekunkę. W roli głównej pojawia się Elliot Page. Film znajduje się w katalogu CDA Premium.

TRZYNASTKA (2003)

Na liście wskazującej filmy podobne do Megan is Missing nie mogło zabraknąć filmu Trzynastka, którego bohaterki, Evie i Tracy, są praktycznie lustrzanym odbiciem Megan i Amy z filmu Michaela Goia. Fabuła dramatu Catherine Hardwicke przedstawia jak wzorowa uczennica pod wpływem popularnej przyjaciółki wchodzi w świat narkotyków oraz młodzieńczego buntu. Obraz również spotkał się z kontrowersjami ze względu na prezentację młodych ludzi wciągniętych w wir seksu, narkotyków i przemocy.

DODAJ DO ULUBIONYCH (2020)

Dodaj do ulubionych to satyra na treści zamieszczane przez youtube’owych vlogerów i social mediowych influencerów, ale przede wszystkim klasyczne Piło-Hostelowe-Escape-Roomowe kino grozy z torturami, gore oraz twistami fabularnymi. Film opowiada o popularnych internetowym twórcy, który w poszukiwaniu mocnych wrażeń, lajków, wyświetleń i contentu udaje się z ekipą przyjaciół do moskiewskiego escape roomu, a niewinna z pozoru rozrywka zamienia się w walkę o życie. Do obejrzenia na Rakuten.tv.

FUNHOUSE (2019)

Kolejna satyra na wszystkich szukających łatwej celebryckiej sławy. W Funhouse obserwujemy jak skuszone pieniędzmi i obietnicą powrotu na szczyt zapomniane lub okryte niesławą gwiazdki internetu zgadzają się wziąć udział w reality show emitowanym w sieci. Program okazuje się jednak pułapką. Bohaterowie zostają porwani, uwięzieni oraz zmuszeni do walki na śmierć i życie. Ciekawostka: w filmie mamy rodzimy akcent, gdyż jedną z uczestniczek jest Ula Kosmatka. W roli tej polska modelka Karolina Benefield. Produkcja dostępna w bibliotece serwisu CDA Premium.

To były filmy podobne do Megan is Missing. Sprawdź również:

Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe