Najciekawsze teorie fanowskie przed premierą Falcon and the Winter Soldier

Serial Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na Disney+ w piątek 19 marca. Przedstawiamy najciekawsze teorie fanowskie, które pojawiły się przed premierą produkcji należącej do IV Fazy Marvel Cinematic Universe.

Fani produkcji Marvela są niezwykle zaangażowani. To teza bardzo oczywista i bezdyskusyjna. Uwielbiają oni tworzyć teorie i zgadywać, co zostanie przedstawione w nadchodzących filmach, a teraz również i serialach. Przed premierą analizowane jest dosłownie wszystko: zrobione ukradkiem zdjęcia z planu, wycieki z firm zabawkarskich, decyzje castingowe, informacje od scooperów, oficjalne i fejkowe zwiastuny, a nawet szuka się ukrytych łączników w innych produkcjach MCU. Nie da się ukryć, że spora tego część to element celowego marketingowego działania, które nastawione jest na stworzenie odpowiedniego szumu wokół produkcji, ale pojawiają się też czasem użyteczne informacje, które studio chciałoby utrzymać w tajemnicy. Nic dziwnego, że i przed premierą Falcon and The Winter Soldier pojawiają się teorie fanowskie.

Warto również zaznaczyć, że wszelkim spekulacjom, interpretowaniu wydarzeń bardzo sprzyja forma serialu emitowanego w tygodniowych odstępach. Wszyscy doskonale pamiętają ekscytację jaka towarzyszyła śledzeniu i oczekiwaniu na kolejne odcinki Gry o Tron, a po reakcjach i i mnogości teorii związanych z WandaVision, widać, że seriale Marvela na Disney+ wydają się wypełniać lukę, którą pozostawiła po sobie produkcja HBO.

A zatem: czy Falcon and the Winter Soldier będą mieli swojego „Mephisto potwierdzony”? Wszystko wskazuje na to, że tak. Aktorzy w wywiadach podkreślają, że oglądanie serialu o Samie i Buckym przyniesie równie wiele spekulacji, mylnych tropów, co WandaVision, a każdy, nawet najmniejszy detal będzie dokładnie badany przez miłośników komiksów i uznawany za tzw. easter egg. Zresztą Kevin Feige na ostatniej konferencji potwierdził, że subwersja oczekiwań jest jednym z ich celów, bo w końcu to ona, a nie dosłowne kopiowanie komiksów, gwarantuje zaskoczenia i zwiększa zaangażowanie widza w oglądaną treść. Czasem jest ona celowa, a czasem przypadkowa, jak przykładowy kosmiczny inżynier z WandaVision. Nie przedłużając wstępu, oto najciekawsze teorie fanowskie stworzone przed premierą Falcon and The Winter Soldier. A nam widzom, pozostaje teraz wyłącznie czekać i sprawdzać, które z nich okażą się trafne, a które były całkowicie błędne.

FALCON AND THE WINTER SOLDIER – TEORIE FANOWSKIE

1. Steve Rogers pojawi się w serialu (i umrze)

Jak wiadomo, akcja serialu Falcon and the Winter Soldier toczy się niedługo po wydarzeniach z Avengers: Koniec Gry, a fabuła rozgrywa się wokół spadku pozostawionego przez Kapitana Amerykę. Oznacza to, że Steve Rogers, chociaż jest już w wieku emeryckim, to wciąż powinien żyć w uniwersum. Z tego względu istnieje prawdopodobieństwo, że jedną z wielkich niespodzianek może być pojawienie się Chrisa Evansa i ostateczne pożegnanie postaci Pierwszego Avengera. Dotychczasowe spekulacje i przewidywania są dosyć oczywiste i wątpliwe, by Marvel Studios zdecydowało się na takie kliszowe sceny, w których Steve Rogers odwiedziłby Sama Wilsona, by kolejną przemową przełamać jego niechęć do przejęcia statusu Kapitana Ameryki, albo przybyłby im w finałowych trudnych chwilach z odsieczą, pomógł zrobić porządek z rządowym uzurpatorem, ale kosztem poświęcenia swojego życia.

Dlaczego się nie pojawi? Przede wszystkim Chrisowi Evansowi skończył się kontrakt, a pogłoska o powrocie aktora pozostaje wyłącznie atrakcyjną plotką, którą aktor błyskawicznie zdementował. Po drugie, serial ma ustanowić nowych bohaterów, którzy sami dadzą sobie radę z zagrożeniem i potrafią godnie zastąpić Kapitana Amerykę. Przybycie staruszka Rogersa z pomocą świadczyłoby o tym, że Falcon i Zimowy żołnierz nie są wystarczająco dobrzy, by podołać zadaniu i przejąć funkcję Steve’a w świecie filmów i seriali Marvela. Po trzecie, symboliczne pożegnanie dokonało się w największym możliwym widowisku, kinowej superprodukcji, a powtarzanie tego w serialu, którego stawka jest o wiele mniejsza niż walka o wszechświat z Thanosem, byłoby jednak mało godne dla tej ikonicznej postaci.