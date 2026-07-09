Najlepsze dramaty na CDA Premium — filmy, które poruszają do głębi

Wyrzucona przez Disneya aktorka zastąpi Armiego Hammera w Citizen Vigilante 2? Uwe Boll ujawnia pierwsze szczegóły sequela
Citizen Vigilante 2 powoli nabiera kształtów. Uwe Boll ujawnia pierwsze szczegóły dotyczące sequela kontrowersyjnego filmu.
Są filmy, które ogląda się dla rozrywki, i są takie, o których myśli się jeszcze długo po seansie. Dobry dramat nie krzyczy, trafia dokładnie tam, gdzie powinien. Najlepsze dramaty na CDA Premium udowadniają, że największe emocje często kryją się w prostych historiach i świetnie napisanych bohaterach. To propozycje dla widzów, którzy od kina oczekują czegoś więcej.
Żywot rodziny pana Ki-taeka nie należy do najbardziej udanych. Rodzice z dwójką dorosłych dzieci żyją w nędzy, wszyscy są bezrobotni, a przyszłość rysuje się tylko w szarych barwach. Jednak pomimo niedoli, potrafią być ze sobą blisko, kochać się i trwać w zgodzie – nikt tu nie krzyczy w desperacji „Jak żyć?!”. Pewnego dnia otrzymują prezent od losu, który przepełnia ich nadzieją oraz wizją stałego dochodu. Syn Ki-woo zostaje polecony przez kolegę, studenta prestiżowego uniwersytetu, na dobrze płatną posadę korepetytora. Chłopak udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do domu rodziny Parków, żyjących w zupełnie innym świecie. Pan Park jest właścicielem międzynarodowej firmy z branży IT, ma też piękną żonę Yeon-kyo. Spotkanie dwóch jakże odmiennych rodzin prowadzi do ciągu tragikomicznych wydarzeń.
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Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.
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Władysław Szpilman wraz z rodziną mieszka w Warszawie. Jest młodym, zdolnym pianistą, żydowskiego pochodzenia. Gdy do miasta wkraczają Niemcy, i wkrótce potem zakładają getta, młody Władek zarabia jako pianista w kawiarniach. Z biegiem czasu Niemcy rozpoczynają wywóz Żydów, a Szpilmanowi w ostatniej chwili udaje się uniknąć losu rodziny, którą zagnano do wagonu pociągu. Wkrótce potem Władysław ucieka z getta i dzięki polskim przyjaciołom znajduje ukrycie przed okupantami. Niestety nie zaznaje spokoju na długo. Zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego Szpilman musi uciekać.
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Scenariusz oparty jest na opowiadaniu Josepha Conrada „Jądro ciemności” i relacjonuje historię wyprawy kapitana Benjamina Willarda. Bohaterowi polecono zlikwidowanie szalonego pułkownika Kurtza, który na własną rękę rozpoczął morderczą wojnę na pograniczu wietnamsko-kambodżańskim. Po odnalezieniu pułkownika Willard ma według własnego uznania go zabić bądź wezwać bombowce, które zniszczą obóz. Wraz z grupką żołnierzy kapitan rusza łodzią patrolową w górę Mekongu.
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Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirley’a. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.
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Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy ciężkie walki z Japończykami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. Strategicznym celem jest wyspa Okinawa, której zdobycie może oznaczać ostateczną klęskę Japonii. Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, sanitariusz, który ze względu na przekonania odmówił noszenia broni. Traktowany z nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda bezbronnego bohatera.
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W zaniedbanej części Bejrutu wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa mieszka 12-letni Zain (wybitna rola Zaina Al Rafeey). Chłopak pracuje fizycznie w sklepie mężczyzny, który planuje poślubić jego młodszą siostrę. Każdego dnia odprowadza smutnym wzrokiem vana wiozącego jego rówieśników do szkoły oraz kłóci się z dorosłymi. Te awantury w końcu znajdą finał na sądowej sali. Zain pozywa rodziców za to, że się urodził. Takich jak on – systemowo zaniedbywanych, pozbawionych dzieciństwa, odciętych od edukacji – jest wielu. [opis dystrybutora dvd]
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Jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę? Keller Dover staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa, wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?
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Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż „zwykły dzień w szkole”. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer, potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym. [opis dystrybutora dvd]
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Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera w kostium – akcja rozgrywa się w Bretanii w 1770 roku – jak najbardziej współczesne pragnienia i uczucia. Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie: Heloiza nie chce bowiem pozować, buntując się w ten sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, intensywnie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać własne.
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Niewinne kłamstwo małoletniej podopiecznej zmienia w piekło życie nauczyciela z prowincji (Mads Mikkelsen, niezapomniany przeciwnik Bonda z „Casino Royale”). Mężczyzna staje się celem nagonki lokalnej społeczności, która z góry uznaje go winnym i postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Błyskotliwy thriller Thomasa Vinterberga, z poruszającą i zapadającą w pamięć rolą Madsa Mikkelsena, był jedną z największych sensacji ostatniej edycji MFF w Cannes, zdobywając trzy nagrody: dla najlepszego aktora, Jury Ekumenicznego oraz Vulcain Prize za zdjęcia Charlotte Bruus Christensen. „Polowanie” jest laureatem British Independent Film Award dla najlepszego filmu zagranicznego, Nagrody Publiczności MFF w Vancouver, zostało też nominowane do BAFTA w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.
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Bogaty biznesmen Adrián Doria zostaje znaleziony w górskim pokoju hotelowym ze zwłokami swojej kochanki u boku, fotografki Laury Vidal. Aresztowany przez policję zatrudnia Virginię Goodman, doświadczoną prawniczkę. Mężczyzna opowiada adwokatce o tym, co się wydarzyło i swoim związku z Laurą.
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Historia samotnego wojownika, który w swej wędrówce przybywa do obcego miasta, terroryzowanego przez dwa zwalczające się klany. Oferuje swe usługi temu, kto da więcej, ale odkrywszy zdradę zleceniodawców, doprowadza do sytuacji, w której obie strony ponoszą klęskę.
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Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (Wagner Moura) – należącego do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze służby, gdyż żona spodziewa się dziecka i naciska na niego, żeby ten odszedł z policji. Nascimento jest zmuszony znaleźć godnego sobie następcę. Potencjalnymi kandydatami zostają dwaj przyjaciele z dzieciństwa: skrupulatny, ale też lekko wybuchowy Neto (Caio Junqueira), a także spokojny Matias (André Ramiro). Obydwaj dopiero co wstąpili do służby.
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Miasto, popołudnie, pani Beckmann oczekuje powrotu swej małej córeczki Elsie ze szkoły. Niestety, dziewczynka nie wraca, pada ofiarą mordercy dzieci, który ma już na swym koncie morderstwa kilku dziewczynek. Mieszkańców miasta ogarnia psychoza strachu, każdy w każdym widzi mordercę, na policję trafiają setki podejrzanych, nikt nie wie czy to aby obok niego nie przechodzi bandyta. Zdesperowani policjanci, pod dowództwem inspektora Lohmanna podejmują ostateczne środki, dokonując wielu aresztowań i nie dając światkowi przestępczemu działać. Przestępcy z kolei nie mogąc wykonywać swojego fachu (a i niejeden z nich obawia się o własne potomstwo) podejmują własną inicjatywę schwytania zwyrodnialca. Na trop przypadkowo wpada ślepy sprzedawca baloników, rozpoznając gwizdanie mordercy. Jego przyjaciel żebrak oznacza płaszcz mordercy literą 'M’. Rozpoczyna się szaleńczy pościg za mordercą, który ma na oku kolejną małą ofiarę.
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Do malowniczego Netherfield przybywa przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Przybysz wzbudza żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza niezamożnych panien na wydaniu. Na zawarciu bliższej znajomości z nowym sąsiadem zależy szczególnie pani Bennet, matce pięciu dorosłych córek, których jedyną szansą na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej młodszą siostrę, Elżbietę.
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Bailey jest uroczym psem, który ludzkiego towarzystwa potrzebuje jak nikt inny. Ale czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Tym razem psi przyjaciel ma pilnować CJ – wnuczkę Ethana. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie idzie sprawnie. Pewnego dnia okazuje się, że CJ dorasta i wyjeżdża ze swoją mamą do wielkiego miasta. Odszukuje dziewczynę i pomaga swojej ukochanej pani odnaleźć miłość, przyjaciół i dać radość. Czasem będzie musiał odejść, by zaraz znów powrócić w nowym wcieleniu.
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Film porusza wciąż gorący temat służb specjalnych. Opisuje przerażającą, paranoiczną i czasami śmieszną historię systemu kontroli obywateli we wschodnich Niemczech. Historia oparta na faktach. Wczesne lata 80-te. Znany dramaturg Georg Dreyman wraz ze swoją partnerką Christą, popularną aktorką tworzą parę intelektualistów- gwiazd w socjalistycznym państwie. Ich poglądy i styl życia nie zawsze zgadzają się z doktryną partii dlatego są pod ścisłą obserwacją Agenta Stasi, którego zaczyna wciągać i fascynować ich życie…
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Prawdziwa historia króla Wall Street. Jordan Belfort zarabiał tysiące dolarów na minutę. Wydawał je równie szybko zaczynając od pijackiej imprezy zakończonej zatopieniem 50m jachtu, a kończąc na rachunku hotelowym na 700 tys. dolarów oraz rozbiciu prywatnego odrzutowca. W latach 90-tych były szef firmy inwestycyjnej „Stratton Oakmont” został jednym z najbardziej niesławnych rekinów amerykańskiego sektora finansowego. Oszukując klientów na korzyść własnej firmy wspiął się na szczyt. Jego hedonistyczny tryb życia nie uległ zmianie nawet, gdy FBI i komisja papierów wartościowych pukały do jego drzwi. Oto biografia człowieka, który zaczynając od sprzedawania lodów na ulicznym rogu doszedł do miliardów.
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Requiem dla snu pokazuje historię czterech mieszkających na Brooklynie bohaterów, którzy przez narkotyki niszczą sobie życie. Są nimi: Tyrone Love, Marion Silver, jej chłopak Harry Goldfrab oraz jego matka Sara. Tyrone i Harry zaczynają sprzedawać narkotyki – sami także są uzależnieni. Niestety im dłużej w tym siedzą, tym trudniej jest im się utrzymać. Z kolei matka Harry’ego otrzymuje od swojego lekarza podejrzane tabletki dzięki którym czuje się zadziwiająco dobrze.
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Citizen Vigilante 2 powoli nabiera kształtów. Uwe Boll ujawnia pierwsze szczegóły dotyczące sequela kontrowersyjnego filmu.
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